Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışlarıyla diğer bağış ve yardımlar Katma Değer Vergisi'nden istisna tutulacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, ilgili fıkra hükümleri kapsamında hizmet verecek toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının görüşleri alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

İlgili hükümler kapsamında, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılacak.

Yapılacak aylık gelir desteği ödemesini yıllık olarak belirlemeye, bu tutarı faaliyette bulunulan yere ve/veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracının taşıma kapasitesine göre farklılaştırmaya ve yapılacak ödemeye ilişkin diğer esas ve usulleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Hazine ve Maliye bakanlıklarınca müştereken belirlenecek.

Doğum iznine yönelik düzenleme

İş Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre, kadın işçinin doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak. Böylece kadın işçi doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izinli olacak. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçinin talep etmesi halinde doğumdan önce çalışabileceği süre 3 haftadan 2 haftaya düşürülecek.

Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan işçiye, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün ücretsiz izin verilecek.

Kadın işçiye, isteği halinde, 24 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 26 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin verilecek.

Görüşmelerden

Kanun teklifinin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerde söz alan Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, doğum iznine yönelik düzenlemenin yetersiz olduğunu savunarak, "Gerçekten 8 hafta hiçbir şeyi çözmez. Eğer bu sorun çözülmek isteniyorsa 1 yıl ücretli, 2 yıl da ücretsiz izin hakkı verilmeli, ailelerin pek çok sorunları çözülmeli." ifadesini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, kanun teklifini eleştirerek, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren birbirinden ayrı düzenlemelerin yer aldığı önemli meselelerin torba kanun olarak görüşülmesinin ciddiyetten uzak ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Teklifteki birçok düzenlemenin sosyal devlet anlayışı açısından pozitif olduğunu belirten Kavuncu, maddelerin yeteri kadar görüşülmeden yasalaştırıldığını savundu.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, teklifte çocukların korunmasına yönelik önemli düzenlemeler bulunduğunu dile getirerek, "Bu teklifte artık bir okulda, yurtta, serviste, kreşte, oyun evinde, internet kafede, çocukların çoğunlukta olduğu alanlarda insan ticaretinden, cinsel istismardan, uyuşturucudan hüküm giymiş kişiler artık çalışamayacak ve bu alanları işletemeyecektir. Çocuklarımıza zarar vermek isteyen her türlü karanlık niyetlerin suratına çelikten bir duvar örüyoruz." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıları anımsatarak, "Çocuk şiddeti, çocukları şiddetin öznesi yapan ve bu saldırılar karşısında onları korumasız bırakan süreçler hakkında konuşmamız lazım." dedi.

CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, teklifin ikinci bölümünde yer alan düzenlemelerin tek bir soruna bağlandığını belirterek, "Sosyal devlet gerçekten bir hak düzeni olarak mı yoksa idari tasarruflarla, parçalı değişikliklerle ve torba kanun kolaycılığıyla günü kurtaran bir alan olarak mı görülüyor? Bizim itirazımız tam da burada çünkü sosyal devlet dediğiniz şey vatandaşın hayatına değen konuları bir torbanın içine doldurup 'içinde olumlu şeyler de var' diyerek geçirmek değildir." eleştirilerinde bulundu.

Kavaf, kanun teklifinin tali komisyonlarda yeterli tartışma zemini oluşmadan Genel Kurul'a getirilmesinin doğru olmadığını savundu.

Şahsı adına söz alan AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, kanun teklifinin çocukları, kadınları, yaşlıları, engelli bireyleri koruyan ve aile kurumunu güçlendiren kapsayıcı düzenlemeleri içerdiğini anlattı.

Ailenin istikbalin kalesi olduğunun altını çizen Aldemir, "Bu kaledeki en kıymetli hazinemiz ise evlatlarımızdır. Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye ufkuyla kimseyi sahipsiz bırakmayan bir sosyal devlet iradesini daha da tahkim ediyoruz. Özellikle doğum sonrası döneme ilişkin önemli adımlar atıyoruz. Çocuğun doğumdan sonraki ilk ayları, bakım, bağ kurma, gelişim ve sağlık açısından son derece kritiktir." ifadelerini kullandı.

Aldemir, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesindeki tüm fırtınalara rağmen milletinin her bir ferdini kucaklayan sarsılmaz bir irade sergilemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, ikinci bölümün tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Buldan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.