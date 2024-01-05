Sosyal Demokrasi Derneği, Eskişehir'deki çalıştayı iptal etti

SOSYAL Demokrasi Derneği, Eskişehir'deki CHP'li belediyeler arasında gerginliğe neden olan yerel yönetimler çalıştayının iptal edildiğini açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada, "Derneğimizin ve sosyal demokratların bu tür bir olayla ve haksız ithamlarla daha fazla meşgul olmaması adına Eskişehir çalıştayımızı iptal ettiğimizi, değerli kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

Odunpazarı Belediye Başkanlığı, üzerinde CHP ve Sosyal Demokrasi Derneği logosu bulunan Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın 7 Ocak'ta yapılacağını duyurdu. Çalıştay programında, CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt ile Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan'ın konuşmacı olarak yer alacağı belirtildi. Etkinliğin duyurulmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediye Başkanlığı çalıştayda yer almayacaklarını ortak basın açıklamasıyla duyurarak tepki göstermişti.

DERNEK AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal Demokrasi Derneği, internet sitesinden yaptığı açıklamayla çalıştayın iptal edildiğini duyurdu. Dernek yaptığı açıklamada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın imzasını taşıyan ortak açıklamadaki eleştirilere de cevap vererek, "Eskişehir'in duayen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen ve yine Tepebaşı ilçesi Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç'ın, yanlış anlaşılmalardan kaynaklı olarak yapmış olduklarını düşündüğümüz basın açıklamasında yer alan önemli noktalardaki düşüncelerimizi de aktarmak isteriz. Çalıştay formatı gereği programımızı hazırlayıp davetiyelerimizi elden götürüyor ve kullanmak isterlerse söz haklarının hazır olduğunu, programımızda yer aldığını ifade ediyoruz. Çarşamba günü de sayın başkanlarımız için bunu yaptık, Sayın Büyükerşen'i makamında ziyaret ederek davetiyemizi verdik, kendilerini bilgilendirdik. Sayın Ataç ise yoğunluğunu gerekçe göstererek randevu veremedi ancak davetiyesini özel kalemine ilettik. Ziyaretimizin hemen ardından da söz konusu basın açıklamalarını gördük ve tüm samimiyetimizle detayları konuştuğumuz halde yapılan açıklamaya üzüldük" denildi.

Sosyal Demokrasi Derneği'nin herhangi bir yerde herhangi bir belediye başkanı adayı olmadığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Hiçbir adayı da özel olarak desteklememektedir. Yerel dinamiklerin iç heyecanlarının, olayların değerlendirilmesinde sınırlı bir bakış açısı oluşturduğunu düşünüyoruz. Daha öncesinde de ilişkiler kurulmuş olunan, 25 yıllık emek biriktiren ve hiçbir olumsuz olayla anılmayan Sosyal Demokrasi Derneği gibi bir yapının, emrivaki ile bir çalıştay düzenliyor olduğunu düşünmenin de yine sıcak adaylık tartışmalarının heyecanından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Temel kavramları eşitlik, özgürlük, adalet, dayanışma, olan Sosyal Demokrasi Derneği emrivaki yapmaz, yapamaz. Programını ortaya koyar, tüm katılımcılara fırsat eşitliği sunar, değer bilir, değer verir. Aksini düşünmek spekülasyon olur. Rakip partilerin spekülasyonu kavramı ise tamamen olayımızın dışında kalan, sosyal demokratlar arasında bir anlamda çevrim içi yapılan çalıştayımızla hiçbir bağlantı kuramadığımız bir ifadedir. Derneğimizin ve sosyal demokratların bu tür bir olayla ve haksız ithamlarla daha fazla meşgul olmaması adına Eskişehir çalıştayımızı iptal ettiğimizi, değerli kamuoyuna duyuruyoruz."