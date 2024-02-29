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Son seçimi bilen şirketin İstanbul anketi! Ne İmamoğlu ne de Kurum, en büyük çıkışı yeniden Refah'ın adayı yaptı

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Son seçimleri en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın İstanbul anketine göre; Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabet ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın İstanbul anketinden sürpriz bir sonuç çıktı.

İMAMOĞLU VE KURUM KAFA KAFAYA

Optimar'ın 21-24 Şubat tarihleri arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı İstanbul seçimleriyle ilgili araştırmada Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu.

OY VERMEM DİYENLERİN ORANI DA YAKIN

Aynı ankette Murat Kurum'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu'na oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 51.9 olarak belirlendi.

YENİDEN REFAH'IN ADAYINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Optimar'ın anketinde en büyük sürprizi AK Parti ile ittifak yapmayarak seçime kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz yaptı. Ankette Altınöz'ün oy oranı yüzde 10'a dayanması dikkat çekti.

İŞTE ADAYLARIN ORANLARI

  • YRP adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 9.8
  • Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu:Yüzde 7.7
  • DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Yüzde 7.4
  • İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 5.3
  • Saadet Partisi adayı Birol Aydın: Yüzde 3.7
  • Memleket Partisi adayı Berk Hacıgüzeller: Yüzde 3
  • Deva Partisi adayı İdris Şahin: Yüzde 1.6
  • Vatan Partisi adayı İbrahim Okan Özkan: Yüzde 1.5
  • Millet Partisi adayı Hasan Hüsnü Güner: Yüzde 1.3
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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