Son seçimi bilen ORC'nin anketinden sürpriz sonuçlar! İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu
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2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu doğru tahmin eden araştırma şirketi ORC'nin 4 bin 385 kişiyle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre; AK Parti yüzde 28,1 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 7,8 oy aldı. CHP yüzde 24,3 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 17,3 oy toplayarak büyük çıkış yakaladı. Ankette Gelecek Partisi yüzde 2,3, DEVA Partisi yüzde 2,1 oy alırken HDP ise yüzde 8,5 oy topladı. Böylece Cumhur İttifakı yüzde 35,9, Millet İttifakı yüzde 41,6 oy aldı.
ORC Araştırma, 17-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca 41 ilde yapılan araştırmada toplam 4 bin 385 vatandaşla görüşüldü.
Ankete göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 28,1 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 7,8 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 35,9 oldu.
Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 24,3 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 17,3 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 41,6 oranında kaldı.
HDP yüzde 8,5 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi yüzde 2,3 ve Gelecek Partisi yüzde 2,1 oy alarak büyük atılım yaptı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,6 oy toplarken onu Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,5'le takip etti. Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 1,3, BTP yüzde 1,2 oy alırken Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise yüzde 0,9 oy topladı.