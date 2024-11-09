Üye Girişi
Haberler

Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Betimar'ın anketine göre; AK Parti yüzde 31.9 ile birinci parti, CHP ise yüzde 29.6 ile ikinci parti oldu. Geçtiğimiz günlerde Yavuz Ağıralioğlu tarafından kurulan Anahtar Parti ise yüzde 3.4'lük kesimin desteğini alarak ankete damga vuran partilerden biri oldu.

Muhalefet cephesinin erken seçim çağrıları devam ederken 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Betimar, yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MHP'NİN OY ORANINDA DÜŞÜŞ VAR

Anket sonuçlarında ekim ayına göre; MHP'nin oylarında yaklaşık 3 puanlık erime gözükürken AK Parti?'nin oylarında ise kısmi yükselme gözlemlendi. Yerel seçimlerden birinci olarak ayrılan CHP?'de ise ekim ayına göre düşüş görüldü.

Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

AĞIRALİOĞLU YÜZDE 3 İLE GİRİŞ YAPTI

Ankette en büyük sürprizi yapan partilerden biri de geçtiğimiz günlerde Yavuz Ağıralioğlu tarafından kurulan Anahtar Parti oldu. Ankete göre bugün seçim olsa Ağıralioğlu'nun partisini tercih edeceklerin oranı yüzde 3.4 olarak belirlendi.

İşte Betimar'ın anketinin sonuçları;

  • AK Parti: %31.9
  • CHP: %29.6
  • DEM Parti: %8.4
  • MHP: %7.7
  • Zafer Partisi: %6.4
  • İYİ Parti: %5.7
  • YRP: %3.5
  • Anahtar Parti: %3.4
  • TİP: %1.4
  • Diğer: %2.0
Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Ekonomide "Faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına geri dönülebilir

 Narin davasında 3. gün! Mahkeme Başkanı, kürsüdeki tanığı 'Ona bakma' diye uyardı

Mahkeme başkanı kürsüdeki tanığı uyardı: Ona bakma, bana bak!

 Elektrik ve doğalgazda 'çoktan çok, azdan az' dönemi başlıyor

Elektrik ve doğalgazı zamlı ödeyecek kesim belli oldu
Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu

Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.