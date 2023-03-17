Son seçim anketinden çarpıcı sonuç! Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında yüzde 10,8'lik fark var

2018 seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi ORC, mart ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı."Bu pazar cumhurbakanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz" diye sorulan ankette, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53,1 ile yarışı birinci tamamladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42,3'te kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etti. Bu gelişmenin ardından Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. 14 Mayıs'taki seçimde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ?

Seçim tarihine kısa bir süre kala araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız verdi. 2018 seçimlerini en doğru bilen ORC Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Mart ayında yapılan ankette "Bu pazar cumhurbakanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu.

KILIÇDAROĞLU YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Anket sonucunda birinci çıkan Kemal Kılıçdaroğlu en yakın rakibi Erdoğan'a yüzde 10,8 fark attı. Kılıçdaroğlu yüzde 53,1 ile yarışı önde bitirirken, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 42,3 oldu. Muharrem İnce yüzde 3,1 oy alırken, Sinan Oğan ise yüzde 1,5'te kaldı.