Son seçim anketinde iktidar ile muhalefet arasında 1,7 puanlık fark

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye'nin birinci partisi konumuna yükselen CHP'nin bu başarısı genel seçim için yapılan kamuoyu yoklamalarına da yansıyor. Temmuz ayı anketinde CHP, iktidar partisi olan AK Partiyi 1,7 puan geçti.

26 İLDE GENEL SEÇİM ANKETİ

Çalışma, 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde yapıldı. 2 bin kişinin katıldığı ankette vatandaşa "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP VE AK PARTİ ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AK Parti 1,7 puan farkla yüzde 31,5'le ikinci sıraya yerleşti. MHP yüzde 9,5 ile üçüncü DEM Parti ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer aldı.

Partilerin oy dağılımı şu şekilde;