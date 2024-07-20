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Son seçim anketinde iktidar ile muhalefet arasında 1,7 puanlık fark

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Seçimlere henüz 4 yıl var ancak anket firmaları şimdiden vatandaşın nabzını tutarak siyasi tercihlerini ölçüyor. Asal Araştırma, yaptığı son çalışmada "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" diye sordu. Vatandaşın verdiği yanıtta CHP yüzde 33,2 ile birinci oldu. AK Parti ise 1,7 puan fark geride kalarak yüzde 31,5'le ikinci sıraya yerleşti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye'nin birinci partisi konumuna yükselen CHP'nin bu başarısı genel seçim için yapılan kamuoyu yoklamalarına da yansıyor. Temmuz ayı anketinde CHP, iktidar partisi olan AK Partiyi 1,7 puan geçti.

26 İLDE GENEL SEÇİM ANKETİ

Çalışma, 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde yapıldı. 2 bin kişinin katıldığı ankette vatandaşa "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Son seçim anketinde iktidar ile muhalefet arasında 1.7 puanlık fark! CHP, birinci parti olmayı sürdürüyor

CHP VE AK PARTİ ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AK Parti 1,7 puan farkla yüzde 31,5'le ikinci sıraya yerleşti. MHP yüzde 9,5 ile üçüncü DEM Parti ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer aldı.

Partilerin oy dağılımı şu şekilde;

  • CHP:%33.2
  • AK Parti:%31.5
  • MHP:%9.5
  • DEM Parti:%9.1
  • İYİ Parti:%4.7
  • Yeniden Refah:%4.3
  • Zafer Partisi:%3.5
  • Türkiye İşçi Partisi:%1.0
  • Diğer:%3.2
Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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Yorumlar (7)

Davut Şeyban:

CHP YE GÜNAHIMI VERMEM

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Savas Ozturk:

Verme kardes bize ne bundan

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Sefa Altun:

Makarnacı...

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azad:

Trek, qunek

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Doğrucu:

Akp ye oy vermeyecek kadar kafam çalışıyor.. ampüllerden uzak dur huzur bul

31
14
yanıtYanıtla
Sya ays:

Baska ulke olsa akp binde bir bile alamaz

29
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yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Normal bir ülkede akpnin yüzde 1 oy alması bile mucize olurdu

7
7
yanıtYanıtla
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