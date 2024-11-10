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Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı

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Son genel ve yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken SONAR araştırma şirketi, Ekim ayı için yaptığı anketin sonuçları ortaya çıktı. Anketten CHP yüzde 33,4 ile birinci parti çıkarken onu yüzde 28,2 ile AK Parti takip etti.

Uzun süre anketlerde az farkla da olsa önde çıkan CHP, SONAR'ın son anketinde AK Parti ile arasındaki farkı açtı. Son genel ve yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken SONAR Araştırma Şirketi, VIP üyeleri için hazırladığı Ekim ayı anket sonuçlarını paylaştı.

CHP, AK PARTİ'NİN 5 PUAN ÖNÜNDE

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 5 puanla önünde görüldü. DEM Parti yüzde 9,2 alırken; MHP ve İYİ Parti seçim barajının sınırında yer aldı. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranları dikkat çekti.

Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde;

CHP: %33,4

AK PARTİ: %28,2

DEM: %9,2

MHP: %7,3

İYİP: %7

Zafer: %6,2

YRP: %6,2

Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı

Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıÖmer:

Yalan anket, hani Anahtar Parti nerde

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Haber YorumlarıMGk:

Anketler hikaye amaç Zafer Partisi reklamı.. Üç beş ergenin desteklediği 0. 0001 lik partiyi oyu varmış gibi gösteriyorlar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akp belasından kurtulmak lazım !

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMuammer Top:

aynen dogru

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıUmit ece null:

Dem parti Zafer parti CHP yrp parti oyları artıyor düşen tek parti akp

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Haber YorumlarıAhmet null:

CHP az vatansever olsa omurga olsa vatandaşın yanında olan sözü geçen alfa bir lider olsa seçilebilir ama daha kendi teşkilatlarına sözü geçen bir lider yok Mansur yavaş mı özgür özel mi imamoğlu mu kim lider belli değil içlerinde Mansur başkan daha alfa fakat yeterli olur mu bilemem oda bir konsere milyonlar veriyor israf hatsafhada

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Haber YorumlarıSelim Demir:

anket izmir'de yada Yunanistan da yapılmış belli

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Haber YorumlarıEmre null:

chp güvenilmez candan sevip oy baglanilmaz çile verir dayanılmaz iyi düşün oyle sev önceleri bir hoş eder vaatleri ile sarhos eder sonra kuru ekmeğe muhtaç eder iyi düşün öyle oy ver sınırsız vaatleriyle boyanir gözün neşe ile guler yüzün sonra birden çöker hüzün bu yuzden iyi düşün ve asla chp ye ve sol partilere oy verme yeniden refaha verme olmadı hudapara büyük birlik partisine ver musluman solcu partilere oy vermez

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ankete yalan diyenler yerel seçimde boyunun ölçüsünü aldı algıcılar kenara çekilsin

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Haber YorumlarıEjder Kara:

Yalan Kuyruklu yalan.

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