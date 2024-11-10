Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
Son genel ve yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken SONAR araştırma şirketi, Ekim ayı için yaptığı anketin sonuçları ortaya çıktı. Anketten CHP yüzde 33,4 ile birinci parti çıkarken onu yüzde 28,2 ile AK Parti takip etti.
Uzun süre anketlerde az farkla da olsa önde çıkan CHP, SONAR'ın son anketinde AK Parti ile arasındaki farkı açtı. Son genel ve yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken SONAR Araştırma Şirketi, VIP üyeleri için hazırladığı Ekim ayı anket sonuçlarını paylaştı.
CHP, AK PARTİ'NİN 5 PUAN ÖNÜNDE
Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 5 puanla önünde görüldü. DEM Parti yüzde 9,2 alırken; MHP ve İYİ Parti seçim barajının sınırında yer aldı. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranları dikkat çekti.
Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde;
CHP: %33,4
AK PARTİ: %28,2
DEM: %9,2
MHP: %7,3
İYİP: %7
Zafer: %6,2
YRP: %6,2