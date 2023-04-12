Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 4 puan önünde yer aldı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, anket şirketleri de güncel sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Gezici Araştırma'nın yaptığı ve vatandaşlara "Hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten yüzde 56,2 ile Kemal Kılıçdaroğlu önde çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceklerin oranı yüzde 43,2'de kaldı. Ankete göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 4.1 puana kadar yükseldi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Gezici Araştırma Geliştirme Şirketi'nin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor.

2 BİN 864 KİŞİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLDÜ

Gezici Araştırma Geliştirme Şirketi'nin 1–2 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, ve Van illerinde 2 bin 864 kişi ile yüz yüze yaptığı ankete göre, vatandaşın yüzde 56,2'si Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini öngörenlerin oranı ise yüzde 42,1.

İNCE YÜZDE 2,1'DE KALDI

Vatandaşlara, "Hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu. Kararsızların dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 53,4'ü 'Kemal Kılıçdaroğlu' yanıtı verdi. Katılımcıların yüzde 43,2'si 'Recep Tayyip Erdoğan' derken, yüzde 2,1'i 'Muharrem İnce', yüzde 1,3'ü ise 'Sinan Oğan' dedi.

İKİNCİ TURDA DA KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Sözcü gazetesinin haberine göre seçimin ikinci tura kalması halinde, ankete katılanların yüzde 55,2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylerken, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.