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Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
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Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken yapılan son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar geldi. 3 bin 290 katılımcıya "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten yüzde 30,4 ile CHP birinci çıkarken onu yüzde 28 ile AK Parti takip etti.

ORC Araştırma, 14-17 Nisan tarihlerinde 28 ilde, 3 bin 290 katılımcıyla yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. ORC Araştırma'nın düzenli olarak yaptığı ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları şöyle:

CHP Yüzde 30,4

AK Parti Yüzde 28

MHP Yüzde 7,6

DEM Parti Yüzde 7,3

İYİ PARTİ Yüzde 5,1

ZAFER PARTİSİ Yüzde 4,7

YENİDEN REFAH PARTİSİ %3,9

GELECEK %2,8

A PARTİ Yüzde 2,7

BBP Yüzde 2,2

YMP Yüzde 1,7

TİP Yüzde 1,5

DİĞER Yüzde 2,1

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR İÇİN ANKET YAPILMIŞTI

ORC Araştırma 8-13 Nisan tarihleri arasında yaptığı Siyasi Eğilimler Araştırması'nı kamuoyu ile paylaştı.

İSTANBUL'DA FARK 2.5 PUAN

İstanbul'da 2 bin 750 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 33,7 AKP diyenlerin oranı ise yüzde 31,2 oldu.

ANKARA'DA FARK 4 PUANI ZORLADI

Ankara'da 2 bin 60 katılımcının yer aldığı araştırmada CHP diyenlerin oranı yüzde 34,1 olurken AKP diyenler oranı yüzde yüzde 30,4 oldu.

İZMİR'DE FARK 2'YE KATLANDI

İzmir'de ise bin 690 kişiyle yapılan ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 43,5 olurken AKP diyenlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSekko FX:

Şükür Allah'a ! Türk adaleti önünde yaptiklarinin hesabini verecekleri günler yakındır !

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Haber YorumlarıOflu Hakan:

İstanbul da İzmire benzemeye başladı.yazik

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Haber Yorumlarıumut mergen:

YALAN CHP 35 ÜSTÜDÜR DÜN YOZGAT ÖYLEYSE FILM BITMIŞ

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Haber YorumlarıKim kimse:

Yandaş medya bu oranları veriyorsa demek fark çok daha fazla

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Kimin kazanacagi degil kimin gelince ne yapacagi onemli sayin erdoganin ortadoguda kurdugu bir politika var abd ile uyumlu peki chp ne yapicak ic politika ve ekonomi duzelir ama dis politika da neler vaat ediyor.

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Birakin yalan anket yayinlamayi.Hirsizligi yolsuzlugu yapan ,Belediyelere hicbir hizmeti olmayan chp iddia ediyorum% 15 alirsa cok büyük basari olur.Ak parti insallah sandikta gösterecek .Vatanina Milletine cok hizmet yapan herzaman kazanir bunu untmayin chpliler.

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

balen daha CHP diyenler mi var ya şaşkınım

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