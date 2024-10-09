Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan

Metropoll Araştırma Şirketi, Eylül ayında gerçekleştirilen "Bu Pazar Seçim Olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin kurucusu Özer Sencar paylaştığı anketle ilgili olarak "Medyada Metropoll'ün Eylül araştırma verilerini yönelik manipülatif konuşma ve yorumlar yapılıyor. Bunların bazıları raporu görmedikleri için bazıları da kamuoyunu yanlış bilgilendirmek amacını gütmektedir. Aşağıda partilerin Eylül ayı oy desteklerini sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ANKETE 1576 KİŞİ KATILDI

12-19 Eylül tarihleri arasında 28 ilde 1576 kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

"AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ OY FARKI KAPANIYOR"

Ankete göre AK Parti 21 puan ile ilk sıradaki yerini alırken, CHP ise 20.6 puanla ikinci sırada yer aldı. Kararsızların puanı 13.5 olan ankette, "Protesto oy" vereceklerini belirtenlerin puanı 15.8 civarında oldu.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Kararsız, cevapsız, protesto oylar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu:

AK Parti: 31.9

CHP: 31.4

MHP: 9.3

İYİ Parti: 4.9

DEM: 9.6

Yeniden Refah: 3.9

Zafer Partisi: 3.7

Türkiye İşçi Partisi: 1.7

Diğer: 3.6