Son Dakika! YSK Başkanı Yener: 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941

Son dakika: YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Oy kullanacak toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu ifade eden Yener, "Yurt içinde oy kullanacak yurt içi seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 kişi, yurt dışında ise 3 milyon 416 bin 95' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Yener, yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu söyledi.

"YURT İÇİ SEÇMEN SAYISI 60 MİLYON 697 BİN 843"

Yener'in açıklamaları şöyle: "Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,6'sını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta. 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta. Yani seçmenlerimizin yüzde 49,4'ü yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır.

"İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI 4 MİLYON 904 BİN 672"

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir."