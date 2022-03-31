Son Dakika! Barajın yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM'de kabul edildi

Bir süredir gündemde olan seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

SEÇİM BARAJINDE DEĞİŞİKLİK

Yeni düzenleme ile yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı bundan sonraki seçimlerde yüzde 7 olarak uygulanacak. İttifak olarak yüzde 7 barajını geçen partiler, seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan, milletvekili çıkaramayacak.

PARTİLER GRUP KURARAK SEÇİME GİREMEYECEK

Meclis'te grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak. Siyasi partilerin seçime girebilmesi için 41 ilde örgütlenmeleri ve büyük kongrelerini gerçekleştirmeleri gerekecek.

İlçe, il ve büyük kongrelerini iki defa üst üste yapmayan partiler ise seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. Yargı alanında da yasal düzenleme ile birlikte değişiklikler yürürlüğe girecek.

İl Seçim Kurulu başkanları, birinci derecedeki hakimler arasından kur'a ile belirlenecek.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN YENİ DEZENLEME

Görme engelliler için 'gizli oy' ilkesi kapsamında yeni düzenleme yapıldı. Görme engellilerin tek başına oy kullanabilmeleri için oy pusulalarına uygun bir şablon geliştirilecek. İsteyenler, refakatçi dışında şablon desteğiyle oyunu kullanabilecek.