Son Dakika: Oy sayımı devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik paylaşım: Öndeyiz
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Son dakika: Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya ve oy sayımına başlandı. CHP, AA'nın geçtiği verilere tepki gösterirken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya başlandı.
Oy sayma işlemi hızla sürerken ajanslar da verileri geçmeye başladı. CHP'den yapılan açıklamalarda Anadolu Ajansı'na tepki gösterilerek, AA'nın manipülasyon yaptığı öne sürüldü.
Seçime dair heyecan sürerken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ta yaptığı açıklamada, "AA geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Şu anda bize ulaşan verilere göre, biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan açıklamalarımızı izlemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.