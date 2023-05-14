Son Dakika: Oy sayımı devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik paylaşım: Öndeyiz

Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya başlandı.

CHP'DEN AA'YA TEPKİ

Oy sayma işlemi hızla sürerken ajanslar da verileri geçmeye başladı. CHP'den yapılan açıklamalarda Anadolu Ajansı'na tepki gösterilerek, AA'nın manipülasyon yaptığı öne sürüldü.

KILIÇDARĞLU: ÖNDEYİZ

Seçime dair heyecan sürerken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK: BİZ TABLOYU SON DERECE OLUMLU GÖRÜYORUZ

Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ta yaptığı açıklamada, "AA geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Şu anda bize ulaşan verilere göre, biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan açıklamalarımızı izlemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.