Son Dakika: MGK'dan kara harekatı mesajı: Bölgemizde hiçbir terör örgütüne müsaade edilmeyecek, bunun için gereken her adım atılacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından yayınlanan bildiride dikkat çeken ifadeler yer aldı. Suriye'ye yönelik yeni operasyon mesajının verildiği açıklamada, "Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan MGK bildirisinde, bir süredir gündemde olan Suriye'nin Kuzeyinde terör yapılanmalarına karşı planlanan kara harekatıyla ilgili "Bölgemizde, sınırlarımızı, şehirlerimizi hedef alan hiçbir terör örgütüne müsaade edilmeyecek. Bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulandı." ifadeleri yer aldı.

YUNANİSTAN'A MESAJ

MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride Yunanistan'la ilgili de önemli açıklamalar yer aldı. Yunanistan'a uluslararası hukuku ihlal eden faaliyetlerine son verilmesi mesajı verildi.

MGK Bildirisi'nin detayları şöyle:

"PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize, bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir.

"GEREKLİ HER ADIM ATILACAK"

Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır. KKTC'nin TDT'ye gözlemci statüsünde kabulünden memnuniyet dile getirilmiş, diğer uluslararası kuruluşlarla ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir.

"KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLI DAVASI SÜRDÜRÜLECEK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsünde kabulünden duyulan memnuniyet dile getirilmiş, Kıbrıs meselesinde hakikatleri ve hakkaniyeti esas alan çözüm yollarını kapatma gayretlerinin akamate uğramaya mahkum olduğu ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verilen desteğin kararlılıkla sürdürüleceği ve diğer uluslararası kuruluşlar ile ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir.

BOSNA HERSEK VE KOSOVA KONUSU

Bosna-Hersek ve Kosova'da meydana gelen son gelişmeler değerlendirilmiş, bölgedeki istikrar, huzur ve barış ortamının muhafazası için ayrılıkçı söylemler ve tek taraflı girişimlerden kaçınılması çağrısında bulunulmuştur."