Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu yarın Muharrem İnce ile görüşecek

Son dakika! Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 17.00'de 100 bin imzaya ulaşarak 14 Mayıs seçimlerinde adaylık hakkını kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak konusu olan İnce bugün verdiği röportajda "Kemal Bey, Milli Yol ve Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum, buyursun. Kemal Bey gelirse konuşurum" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, liderler arasındaki görüşmeler de son sürat devam ediyor. İmza yarışında 100 bini 4. günde geçerek seçimlerde yer alacak 4 adaydan biri olmaya hak kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, her fırsatta adaylıktan çekilmeyeceğini ancak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebileceğini ifade ediyordu.

MUHARREM İNCE: BEKLİYORUM, BUYURSUN

Bugün verdiği röportajda da "Kemal Bey, Milli Yol ve Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum, buyursun. Kemal Bey gelirse konuşurum" ifadelerini kullanan İnce'ye beklediği telefon sonunda geldi.

KRİTİK GÖRÜŞME YARIN

Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 17.00'de Memleket Partisi'ni ziyaret edeceği ve Genel Başkan Muharrem İnce ile bir araya geleceği öğrenildi.