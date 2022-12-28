Son dakika! İmamoğlu davasında 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: Hakaret suçu basın önünde işlendi

Son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası için 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Kararda İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunu basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmıştı.

KARAR 15 ARALIK'TA AÇIKLANMIŞTI

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

"HAKARET SUÇU BASIN ÖNÜNDE İŞLENDİ"

Gerekçeli kararda, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunun basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği belirtildi.

KARAR İSTİNAF'A TAŞINIYOR

Önümüzdeki günlerde savcının kararı İstinaf mahkemesine taşıması bekleniyor.