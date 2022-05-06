Son Dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Özdağ açıklaması: Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün bir yayında kendisi için"Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Akşam yaptığı açıklamada bu sabah 11.00'de bakanlık binasına gideceğini söyleyen Özdağ, Soylu'yu düelloya davet etti.

"İKİMİZDEN BİRİ ÖLENE KADAR BU İŞ DEVAM EDECEK"

Bugün tam da dediği saatte bakanlığa giden Ümit Özdağ ve partililer ile görevliler arasında arbede yaşandı. Kapı önünde bir konuşma yapan Özdağ, "Zafer Partisi, burada örtülü bir istilada bulunan Suriyeli, Afgan, Orta Doğu'dan yönlendirilen insanlara karşı yürüyemeye devam edecek. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin iradesini siyasette temsil ediyoruz. Burası lunapark değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz iktidar olduğumuzda bu 8 milyon insanı Türkiye'den yollayacağız. Zafer Partili gibi görülen hesaplar üzerinden karışıklık çıkartmak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar diye grup var. Sağda solda Suriyeli dövüyorlar, paylaşıyorlar. Suç duyurusunda bulunduk. Arkasında karanlık odaklar var. Kimle bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Soylu'nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeğidir. Süleyman Soylu, ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek" dedi.

"PİYONLARI BUGÜNE KADAR MUHATAP ALMADIK"

Gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya Özdağ'ın açıklamaları soruldu. Çataklı,"İddiasını ispatlamakla mükelleftir. hakimler savcılar yerlerinde. Yalanları ve provokasyonları bugüne kadar olduğu gibi engelleyeceğiz ve çözeceğiz. Piyonları bugüne kadar muhatap almadık. Türkiye dirayetli politikalarıyla cevap vermiştir ve vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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