Son dakika haberleri... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP'nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız... Politika Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP'nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz" Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP'nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz" Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Anayasa Mahkemesi Bekir Şahin Cumhuriyet Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberleri... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: '(HDP'nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız... - Haberler

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