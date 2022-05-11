Son dakika haberleri! Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmayarak gönüllerine dokunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık bir yıl önce açılan Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü Görevlileri Bandırma'da Şehit Yakınları ve Gazileri ziyaret etti. Görevliler Gaziler, Ecevit Karakoyun ve Ertan Kanarlıoğlu' ile bir süre görüşerek Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın selamını getirerek, sorun ve istekleri hakkında görüş alışverişinde bulundular. Başta Başkan Yılmaz ve Büyükşehir Şehit yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Ali Zeybek' e teşekkür eden Gazi Ecevit Karakoyun, "Şehit ve Gazi Ailelerinin ulaşımda yaşadıkları tüm sıkıntıları çözdükleri için, Şehit ve gazi çocuklarının işe alınmasında yardımcı oldukları için, kültürel geziler düzenleyerek ailelere moral ve motivasyon sağladıkları için, Gazi ailelerine ekmek satış noktasının işletmesini vermek iş imkanı sağladıkları ve her konuda yanı başımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi. Görevliler Gazilere çeşitli hediyeler verdi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika