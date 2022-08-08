Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nde "Roboski" diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu... - Haberler

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Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nde "Roboski" diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu...

Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye Cumhuriyeti'nde 'Roboski' diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu...

Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nde "Roboski" diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır.

 - Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye Cumhuriyeti'nde "Roboski" diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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