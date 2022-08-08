Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nde "Roboski" diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu... Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nde "Roboski" diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır. MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye Cumhuriyeti'nde "Roboski" diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Türkiye Cumhuriyeti Roboski Politika Haberler Son Dakika

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