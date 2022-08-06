Son dakika haberi: Irak'ta Yeni Nesil Hareketi Partisi, yöneticilerinin gözaltına alındığını duyurdu

Irak'ta Yeni Nesil Hareketi Partisi, hükümet karşıtı protesto çağrısının ardından milletvekilleri ve yöneticilerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Irak'ta Yeni Nesil Hareketi Başkanı Şahsuvar Abdulvahid'in hükümet karşıtı protesto çağrısı üzerine Süleymaniye kentinde çok sayıda protestocu sokaklara indi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) reform talebi için sokağa inen protestocuları dağıtmak için güvenlik güçleri gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Yeni Nesil Hareketi lideri Şahsuvar Abdulvahid, hükümet karşıtı protesto çağrısının ardından milletvekilleri ve yöneticilerinin gözaltına alındığını duyurarak, 30'dan fazla askeri aracın parti başkanının Süleymaniye'deki ofisini ablukaya aldığını belirtti.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Irak meclisinin feshedilmesini ve erken seçime gidilmesi çağrısını yineleyerek, meclisin feshedilmesinin ve erken seçimin halkın isteği olduğunu vurguladı. Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında da meclisin feshedilmesi çağrısına destek verenlere teşekkürlerini sunarak, "Sizleri Irak'ı yolsuzluk ve dış destekli taraflardan kurtarmak, ülkeye ve vatandaşa zarar veren siyasi süreci düzeltmek için ciddi bir duruşa davet ediyorum. Halkın artık sabrı tükendi ve yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için gerçek reform talep ediyor. Talepler gerçekleşinceye kadar devrimin devam edeceğini herkes bilmeli" ifadelerini kullandı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)