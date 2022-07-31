Son dakika haber... Erbakan: ABD-İsrail terör devletini engellemek için Suriyelilerin gönderilmesi şart

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD ve İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşturmak istediklerini ve alandaki boşluğun bu amaca hizmet ettiğini belirterek, 'Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların gerekli şartlar hazırlanarak ülkelerine dönmelerinin sağlanması, bu terör devletinin kurulmasının engellenmesi bakımından son derece önemlidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında iç ve dış politikaya dair açıklamalarda bulundu.

3. İTTİFAK AÇIKLAMASI

Erbakan seçime 10 aya yakın bir zaman kala halkın merak ettiği ittifaklar konusuna ilişkin, "Ölüm dışında hiçbir şey kesin değil. Seçime yakın zamanda 6'lı masanın çatırtılarının artması veya dağılması söz konusu olduğunda başka bir alternatif olabilir. Seçmen kitlesi birbirine yakın partilerden bir ittifak doğabilir. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile bir araya gelinebilir. Ancak asıl hedefimiz ne masa başındakilerle ne de kasa başındakilerle seçime tek başımıza Yeniden Refah Partisi olarak girmektir. Seçmenden de bu duruşumuzdan dolayı olumlu dönüş alıyoruz" dedi.

'ERBAKAN HOCA'NIN DAVASI SADECE BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜĞÜ, KUR'AN KURSLARI AÇMAK DEĞİLDİ…'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Rahmetli Erbakan, Menderes ve Türkeş'in güttükleri istiklal ve istikbal davasının son temsilcisiyiz' sözlerini değerlendiren Erbakan, "Erbakan Hocamızın davası sadece başörtüsü, Kur'an Kursları açmak veya sadece Taksim'e cami yapmak olsaydı haklı olabilirdi. Zaten hep bunları öne çıkartıyorlar. Paylaşımda adalet, yargıda adalet, yönetimde adalet ne olacak? Kul hakkı meselesi, Türkiye'nin borca batırılması, 20 yılda 520 milyar dolar borç faizi ödemesi ne olacak? Halkın yüzde 45'inin açlık sınırı, yüzde 85'inin yoksulluk sınırının altında olması, milletin kaynaklarının faize, imtiyazlılara ve israfa gitmesi, dış politikada Büyük Ortadoğu Projesi, Amerikan'ın Irak Operasyonu'na, NATO'nun Libya Operasyonu'na destek… Bütün bunları Erbakan Hocamızın davasıyla özdeşleştirmemiz mümkün değil. Yani AK Parti iktidarının çizgisi ve icraatları Erbakan Hoca'nın davasını temsil olarak nitelendirilemez. İnanç özgürlüğü boyutu işin sadece bir parçası." dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN BARAJ SORUNU YOK

Yeniden Refah Partisi'nin baraj problemi olmadığını vurgulayan Erbakan şöyle devam etti:

"Bizim akademisyenler gözetiminde yaptırdığımız 3 ankette yüzde 9,5 ve 10,5 arası sonuca ulaştık. Bizim baraj problemimiz yok. Seçime kadar da 500 bin üyeye hızla ulaşacağız ve bunu ispat etmiş olacağız. Meclis'te yer alan ve anketlerde yüzde 20 gösterilen partiler kadar üye sayımız olmuş olacak ve dolayısıyla bizim de baraj problemimiz olmadığı görülecektir. Diğer anketler bizi yüzde üç gösteriyorlar en fazla çünkü anket için ararken seçeneklerde Yeniden Refah Partisi'ni saymıyorlar, Yeniden Refah Partisi diyeni kararsızlara ekliyorlar."

MÜLTECİLERİN DÖNMESİ ABD VE İSRAİL'İN TERÖR DEVLETİ PLANINI ENGELLER

Ekonomiden sonra ülke gündemini en çok işgal eden ikinci konu olan 'sığınmacılar' konusunda da açıklamalar yapan Erbakan, sığınmacıların ülkelerine bir an evvel dönmesinin Amerika ve İsrail'in Kuzey Suriye'deki terör devleti planına engel olunması açısından da önem arz ettiğini belirterek, "Bir an evvel derken sabahtan akşama, bugünden yarına otobüsler gönderelim demiyoruz. Bu konuda iktidarın Suriye yönetimi ile bir an önce masaya oturması lazım ve mültecilerin dönüşü için oradaki şartların uygun hale getirilmesi lazım. İran yönetimi de aracı olmaya hazır. Bunun artık başka çaresi yok. Burada tabii önemli olan nokta şu can güvenliğinin temin edilmesidir. Esad'ın dönmeleri ile ilgili olumlu çağrıları var. İnatlaşmayı bırakıp ekonomik ve sosyal açıdan mültecilerin dönüşü ilgili bir an evvel bir plan program oluşturulmalıdır. Hep şunu söylüyoruz; 'Bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım demiş' ben çoğunluğun da dönmek istediğini düşünüyorum. İş kurmuş, entegre olmuş az bir kısmının da zorla gönderilmesi söz konusu olamaz. Suriyeli mültecilerin dönmesini gerekli görmemizin bir sebebi de Amerika ve İsrail'in Kuzey Suriye'de oluşturmaya çalıştığı terör devleti planına göre o bölgeleri boşaltma çabasına engel olunmasıdır. Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların gerekli şartlar hazırlanarak ülkelerine dönmelerinin sağlanması, bu terör devletinin kurulmasının engellenmesi bakımından son derece önemlidir." diye konuştu.

EYT SORUNU BİR AN EVVEL ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI

Çok tartışılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da değinen Erbakan, bu konunun seçim malzemesi yapılmamasını ve bir an evvel çözüme kavuşturulması çağrısında bulunarak, "Bu sene 329 milyar lira faize verilecek. 26 milyar lira tutan EYT'lilerin taleplerine kırk tane toplantı yapıyorlar. 'Mart'ta mı yapsak, Ocak'ta mı yapsak, Aralık'ta mı yapsak' bunu konuşuyorlar. Yılbaşını niye bekliyorsunuz? On katını faize bir senede zaten veriyorsunuz. Bunun mutlaka çözülmesi lazım." İfadelerini kullandı.