Son dakika haber | CHP'li Özel: Asgari ücrete yüzde 40 zam bekliyoruz

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Asgari ücrete enflasyondaki kadar zam yapılmalıdır. Yüzde 40 zam bekliyoruz" dedi.

Gaziantep'e gelen Grup Başkan Vekili Özel, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, partililerle buluşup basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin CHP'li Özel, iç politikanın dış politikaya alet edilmemesi gerektiğini söyledi. Özel, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "2 ay önce Recep Tayyip Erdoğan, 'Bunu müzakere bile etmem. Hiç gelmesinler' diyordu. Biz ise 'Diplomaside böyle bir şey olmaz' diyorduk. Biz ilk günden beri NATO gibi bir savunma örgütünün güçlenmesini destekleriz. Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın terör konusundaki tutumuna yönelik eleştiriler konusunda 'Siz neden milli bir duruş sergilemiyorsunuz?' diyenlere biz de iştirak ediyoruz. Bunun diplomasi alanında çözülmesi gerekir. Dün bir mutabakat metni oldu. Muhtıra imzalandı. Muhtıranın satır satır takipçisi olacağımızı herkes bilsin" diye konuştu.