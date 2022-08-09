Son dakika haber! AK Parti teşkilatından İl Emniyet Müdürü Yırtar'a ziyaret Son dakika haberleri... AK Parti Karabük teşkilatı Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ak Parti Karabük teşkilatı Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ak Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve AK Parti teşkilat yönetimi Karabük İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Yırtar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ferhat Salt, Nurettin Emlik, Muhammet Kaya, Yasin Kaplan, Kazım Çamlı, Ali Özdemir, Ramazan Özcan, Nurullah Özen ve AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik hazır bulundu. Karabük İl Emniyet Müdürü Yırtar, iyi dilek ve temennilerinden dolayı AK Parti Karabük teşkilatına teşekkür etti. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / Politika Niyazi Güneş Cumhur Ünal AK Parti Karabük Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haber! AK Parti teşkilatından İl Emniyet Müdürü Yırtar'a ziyaret - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.