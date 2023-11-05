Son Dakika! Erdoğan'dan Özel yorumu: O da Kılıçdaroğlu gibi Kavala ve Demirtaş'a selam vererek başladı, al birini vur ötekine

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38. Olağan Kurultay'da CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel hakkında ilk yorum geldi. Rize'de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bay Bay Kemal kime bay bay dedi? Edirne'deki terörist başına, Kavala'ya dedi. Kongreyi kazanan zat da aynı isimlere selam verdi, Demirtaş'a selam verdi Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine." ifadelerini kullandı.

ALANDA 40 BİN KİŞİ VAR

Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Şu anda aldığım rakamlara göre alanda 40 bin kişi var. Halkımla beraber bu güzellik bana ayrı bir güzellik veriyor. Burada dükkanlar, mağazalar çalışmaya başladığında, herkes konutlara yerleştiğinde buraların ne kadar güzel olacağını herhalde takdir ediyorsunuz. AK Parti milletimize bir söz vermişti. Demişti ki 'Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'. Aradan geçen 21 yılda hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyiz. Eksiden buralar neydi? Şimdi ne olduğunu görüyorsunuz değil mi?

"ÇITAYI YUKARI ÇIKARIYORUZ"

Artık bu ülkede darbecilerin, cuntacıların borusu ötmüyor. Bu ülkede vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Bu ülkede artık kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Hiç kimse artık 'ne olacak halim' endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Her yerde insanımız aynı duyguyla hayatına sarılıyor. Tek başına bu başarının gururu bile bize yeter. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile çıtayı yukarı çıkarıyoruz.

"GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Dünyada olup biteni görüyorsunuz. Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Suriye ve Irak sınırlarımızın, bu ülkede kardeşlerimizin güvende kalmasını biz sağlayacağız. Balkanlar'da, Kafkaslarda huzur ve güveni biz temin edeceğiz. Dostlarımızın ve kardeşlerimizin olduğu yerde beklenen biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'deki katliamın durdurulması bizim boynumuzun borcudur. Katillerin yakasına yapışmak bizim insani vazifemizdir. Şundan emin olun, Gazze'de yaşananlar konusunda görünenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız. Elbette üzerimize düşeni yaparken ayaklarımızı yerden kesmiyoruz. Dünyadaki tüm mazlumların haklarını koruyacak inisiyatifler geliştirdik. Kimi alanlarda 3-5 yıllık, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projeleri tamamladığımızda Türkiye başka bir yere gelecek.

"BUNLAR TERÖRİSTLERLE OMUZ OMUZA YÜRÜDÜ"

Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay kemal kime bay bay dedi, Edirne'deki terörist başına bay bay dedi, Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat da o da aynen Selahattin Demirtaş'a Kavala'ya selam verdi. Al birini vur birine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleri ile omuz omuza yürüdü.

"YEREL SEÇİMLERDE RİZE'DEN GÜÇLÜ BİR SES BEKLİYORUM"

31 Mart'ta Rize'den güçlü bir ses bekliyorum. Rize Havalimanı'nı bizler yaptık. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni yaptık, hastanemizi yaptık. Şimdi de şehir hastanemizin ihalesini yapıyoruz. Rize'ye yaptığımız yatırımların şahidi sizlersiniz. Rize'ye 66 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bu ana muhalefetin, yavrularının herhangi bir hizmeti var mı? Bunlara gereken dersi benim hemşehrilerim sandıkta dersi verecektir."

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