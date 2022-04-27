Son Dakika! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Partimiz önümüzdeki seçimlere kendi adıyla ve kendi logosuyla girme kararı aldı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları bir araya gelerek seçim güvenliği konusunda ortak hareket etme kararı almıştı. Bu kapsamda parti liderleri zaman zaman buluşarak gündeme ve seçimlere ilişkin çalışmalar yürüttü.

"SEÇİMLERE KENDİ ADIMIZLA GİRECEĞİZ"

Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yollarını 6'lı masa ile ayırdıklarını duyurdu. Babacan'ın açıklamasında, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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