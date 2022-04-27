Son Dakika! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Partimiz önümüzdeki seçimlere kendi adıyla ve kendi logosuyla girme kararı aldı
Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika! Muhalefet parti liderlerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masada ilk ayrılık gerçekleşti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Partimiz önümüzdeki seçimlere kendi adıyla ve kendi logosuyla girme kararı almıştır. Ülkemiz için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları bir araya gelerek seçim güvenliği konusunda ortak hareket etme kararı almıştı. Bu kapsamda parti liderleri zaman zaman buluşarak gündeme ve seçimlere ilişkin çalışmalar yürüttü.
"SEÇİMLERE KENDİ ADIMIZLA GİRECEĞİZ"
Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yollarını 6'lı masa ile ayırdıklarını duyurdu. Babacan'ın açıklamasında, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Ayrıntılar geliyor...