Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'yla ilgili son durumu paylaştı: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik 17 Nisan gecesi itibarıyla karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda 30 terörist etkisiz hale getirildi, 2 askerimiz ise şehit oldu.

"AMACIMIZ, SINIR GÜVENLİĞİMİZİ GARANTİ ALTINA ALMAK"

Bugün parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mehmetçik'in başarılı operasyonuna da değindi. Erdoğan, "TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü tarafından işgal altındaki bölgeleri temizlemeye yönelik harekata bir yenisini ekledi. Hava ve kara harekatı ile kapsamlı operasyon başlatıldı. Şehit olan 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Pençe Kilit adı verilen harekatla amacımız, hem Irak topraklarını terör örgütü tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almamızdır. Irak ile yakın işbirliğinde yürüttüğümüz harekata katılan kahraman askerlerimize Rabbimden başarılar diliyorum." dedi.

"BÖLGEKİ HER İNSANIN GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNEN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü olmadığını söyleyen Erdoğan, "Tek amacımızın sınır güvenliği ve komşularının istikrarını sağlamak olduğunu ifade etmek istiyorum. Suriye'de de aynı gaye ile hareket ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi doğrudan kaynaklarına, inlerine, bulundukları yerlere doğru genişlettik. Bölgede yaşayan her insanı kucaklayan, güvenliğini düşünen tek ülke Türkiye'dir. Başı dara düşen herkesin umudunu ülkemize bağlayarak bizden destek beklemesinin nedeni de budur.

"YAKINDA KANDİL DİYE BİR YER KALMAYACAK"

Suriye'de palazlanıp yer tutan terör örgütünün de er ya da geç başını ezeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu terör örgütünün güdümündeki partinin de varlık sebebi ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sözlerimizin hemen başında Bursa'da infaz koruma memurlarına yapılan terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet diliyorum. Muhalefetin Ramazan'ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz. Şehit yakınlarımızla, askerlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla 7'den 70 milletimizle bir araya geliyoruz.

"BUNLAR 2023 SEÇİMLERİNİ DEĞİL 2023'Ü BİLE GÖREMEYECEKLER"

Bu süreç muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden başka hiçbir gayelerinin, millete ve memlekete hizmet olmadığını ortaya çıkarmıştır. Çocuklar ve kadınlar ölürken tüm dünya yarım asrın en büyük ekonomik kriziyle boğuşurken muhalefetin, 6+1 masanın tek derdi birbirlerine ayar vermek. Geçen haftaki tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır. Özellikle milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu, hangi kirliği pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Sürekli kavga eden, birbirlerine çelme takan, kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. AK Parti'nin kapıları hizmet etmek isteyen herkese sonuna kadar açıktır. Buradan tüm kardeşlerime, vatandaşlarıma, gençlerimize samimi çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım. Gelin, son 20 yılında olduğu gibi ülkemizin geleceğine de damgayı beraber vuralım. Gelin bu mübarek Ramazan günlerinde saflarımızı sıklaştıralım. Gelin, kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim. Kalplerimizi birbirimize yeniden çok sıkı şekilde kenetleyelim.

"HER ŞARTTA DİK DURACAĞIZ"

Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretini veriyoruz. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanı bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz. Biz de her hal ve şart altında dik duracağız. Allah'ın rızasını kazanma ve milletin duasını almaktan başka bir şey beklemeden hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

"KARDEŞLİK VE KUCAKLAŞMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

20 yıldır olduğu gibi muhalefetin gerilimini aklı selimle savuşturacağız. 1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. 2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğu anlaşılmıştır.

MECLİS-İ AKSA BASKINLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Son yıllarda Ramazan aylarını ya salgın ya savaş ya da Müslümanlara yönelik saldırıların gölgesinde yaşıyoruz. Salgında sofralarımız, camilerimiz mahzun kaldı. Bu Ramazanı da savaşın trajik görüntüleri eşliğinde karşıladık. Son günlerde ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. Görüştüğümüz her lidere Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik. Uluslararası toplumu, BM başta olmak üzere her platformda zulme karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman başka hesaplar var işin içinde demektir."