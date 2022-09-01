Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Törende önce Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca konuştu. Hemen ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.

"AVUKATLIK KANUNUNU YENİLEMEK İSTİYORUZ"

Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde adalet sisteminde yeni iyileştirmeler yapacağız. Avukatların sorunu gündemimizde. Avukat kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz. Hedefimiz, savunma hakkının daha da güçlenmesi. Adalete erişimi kolaylaştıracağız, yargı süreçlerini sadeleştireceğiz. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin vaktinde tecellisi için yeni projeleri devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yeni adli yılın tüm adalet teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz sene Yargıtay binamızın ülkemize ve yargı camiamıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir yanında farklı medeniyetlerin, farklı devletlerin inşa ettiği eserlerin tamamını zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bugün inşa ettiğimiz eserlerin gelecek kuşaklar için aynı manayı taşıyacağına inanıyorum. Anayasamız 1980 darbesinin ardından hazırlanmıştır. 1982 Anayasasında çok sayıda değişiklik yapılsa da elimizdeki malzemenin darbe ürünü olduğu gerçeğinden kurtulamıyoruz. Siyasi partilere yeni Anayasa çağrısı yaptık. Meclis bünyesinde zayıf da olsa bazı adımlar atılmıştır. Bu çabamızda diğer siyasi partilerle uzlaşı sağlayamadığımız için sonuç alamadık, buna rağmen gayretlerimizi sürdürdük.

"YARGIDA BİRLİĞİ TESİS ETTİK"

İnsan haklarına dayanan, sivil, demokratik ve özgürlükçü bir Anayasayı ülkemize henüz kazandıramadık. Ama umudumuzu kaybetmedik. İnşallah siyasetin iklimi uygun hale geldiğinde yeni çalışmayı tekrar başlatabileceğimizi ümit ediyoruz. Sivil yargı, askeri yargı ayrımını ortadan kaldırarak yargıda birliği tesis ettik.

"DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ"

Mevcut anayasamızda yapılan değişiklikleri de önemli görüyoruz. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda reforma mahiyetindeki bazı düzenlemeleri hatırlatmak istiyorum. İdarenin işleyişiyle ilgili şikayetler için Kamu Denetçiliği Kurumu'nu kurduk. Kişisel verileri güvence altına aldık. İnsan haklarının daha etkin korunmasını sağladık. Sivil-askeri yargı ayrımını kaldırdık. HSK'nın demokratik meşruiyetini artırdık. UYAP'ı hayata geçirdik, teknolojiyi yargının hizmetine sunduk. Arabuluculuk sistemini hayata koyduk. İstinafı ülkemize kazandırdık. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kurduk. 20 yılda 277 adalet hizmet binası inşa ederek kapalı alan miktarını 6 milyon metrekareye çıkardık. Yüksek mahkemelerimizin binalarının tamamını yeniledik. Yakında yeni Ankara Adalet Sarayı'nın hayırlı olmasını diliyorum.

Adaletin zamanında tecellisi için teknolojik ve bilimsel gelişmelerden en fazla temini gerçekleştirdik. Adli yargıda mahkeme sayısını yüzde 91 artırarak 6 bin 852'ye, idari mahkemede 208'e çıkardık. Hakim ve savcı sayısını yüzde 143 artışla 22 bin 756'ya yükselttik. Yargı kurumlarımızın tamamını çile mekanlarından huzurlu mekanlara dönüşmesi de başarı işaretidir.

"AİHM, KARARLARINDA ADİL DEĞİL"

Birileri, ülkemizin adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor, böyle bir rezilliğe izin vermeyeceğiz. Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle bir rezilliğe izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek. AİHM'le yapılan değerlendirmeler konusunda, AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir. Adaletin işleyişindeki aksaklıklardan, hatalardan şikayet etmekle husumet beslemek başka şeydir.

"BU BATAKLIĞI DA KURUTACAĞIZ"

Yasama organının itibarını sarsacak hesapların hangi küçük hesaplarla yapıldığını gördükçe üzülüyoruz. Provokatif tutumlarla döşenen taşları gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz. Tek gayemiz ülkemizin zarara uğramaması, milletimizin güveninin zedelenmemesi, hukukun üstünlüğü ilkesine halel gelmemesidir. Hepimizin en büyük teminatı adaleti daha da güçlendirerek bu bataklığı da kurutacağız.

"TÜRKİYE YENİ BİR LİGE ÇIKMIŞTIR"

Dünya geçtiğimiz asırda kurulan siyasi ve ekonomik güç dengelerinin kökünden sarsıldığı dönemden geçiyor. Bu süreç Türkiye'yi de tarihi yol ayrımına getirmiştir. Son 2 asrı yeniden diriliş mücadeleleriyle geçen ülke olarak demokrasi ve kalkınma inşasını yeni tamamlayabildik. Cumhuriyet yıllarına damga vuran vesayetin, darbelerin, terörün, sosyal gerilimlerin her biri ayrı değerlendirme konularıdır. Türkiye artık yeni bir lige çıkmıştır. Yaşanan her gelişme ülkemizin önündeki fırsatın büyüklüğünü teyit etmektedir. Ülkemiz 20 yılda sahip olduğu altyapı ile bugünlere hazırlanmıştır."