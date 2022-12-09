Son Dakika! Başörtüsü için anayasa değişiklik teklifi 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis'te

Ak Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi sıralarındaki 336 vekilin imzasıyla hazırlanan başörtüsü için anayasa teklifi bugün AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve beraberindeki heyet öncülüğünde Meclis'e götürüldü.

"HELALLELEŞELİM BİTSİN EDASI ÇOK ALAYCI"

Teklifin komisyona sunulmasından önce AK Partili Özlem Zengin birtakım açıklamalarda bulundu. Zengin, "Başörtüsü meselesine, bir bez parçası diyenler bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu anlayamaz. 90'lara geldiğimizde bizler başka boyuta geçtik. Nihayetinde diyebilirim ki, dini hassasiyeti olan insanlar için biz başörtülü kadınlar birer işarettik. Bu anayasa teklifi Meclis'ten geçse de biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. "Helalleşelim olsun bitsin edasını" çok alaycı buluyorum. Bu konunun hiç anlaşılmadığını düşünüyorum" dedi.

"ASLINDA BU PROBLEMİ ÇÖZMÜŞTÜK"

Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuyla ilgili en çok arzu ettiğimiz şey anlaşılmak. Biz özellikle siyasetin gücüyle bu problemi aslında çözmüştük. Türkiye'de kanun olarak başörtüsünü yasaklayan bir kanun zaten yoktu. Temel bazı temel haklardan istifade etmek istediğimizde ortaya çıkıyordu. Bir mesleği ifa etmekte engellerle karşılaşıyorduk. Biz avukatlara 'meslek onuruna yakışmayan bir tavır' olarak söyleniyordu başörtülü olmak."

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