Son Dakika! Taksiciler il dışına taşıdıkları yabancıların "seyahat belgelerini" kontrol edecek, tır parklarına da kamera koyuluyor - Haberler

Türkiye'de son dönemde bazı illerde kamyon kasalarından çok sayıda kaçak göçmenin atlama anlarına ilişkin görüntüler gündem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bundan sonra taksi ve tırlarla ilgili hayata geçirilecek yeni uygulama hakkında bilgi verdi.

SEYAHAT İZİN BELGESİ KONTROL ETME ZORUNLULUĞU

Bakan Soylu, "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin" dedi.

TIR PARKLARINA KAMERA KOYULUYOR

Hayata geçirilecek bir diğer uygulama hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı tedbir olarak getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

UYGULAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Bu ne demektir? Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Onun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibarıyla getiriyoruz. Şunu söyleyebilirlerdi; 'Biz taşıdık ama kaçak olduğunu bilmiyoruz.' diyebilirlerdi. Onun önüne geçiyoruz. Otobüslerde zaten bilet alırken böyle bir yükümlülük söz konusuydu. Bu yükümlülüğe uymayanlara da kanunda belirtilen cezaların kesilmesine dair bir talimat veriyoruz. İki türlü ceza var. Bilerek taşıdığı tespit edilirse insan kaçakçılığına girer. Aynı zamanda bununla beraber valilikler idari emir yayınladıkları için de idari para cezasına girer. Hem adli hem de idari olarak.

"HEDEFİMİZ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE"

Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı ve diğer güvenlik tedbirlerini almayı da tedbir olarak getiriyoruz. Burada da bazı tırların kasalarında taşınıyor. 'Brandayı kestiler, içeri girdiler, benim bilgim yok.' diyorlar. Buna ait bir tedbiri de göçmen kaçakçılığıyla mücadele başlığı altında getiriyoruz."