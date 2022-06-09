Son Dakika! Taksiciler il dışına taşıdıkları yabancıların "seyahat belgelerini" kontrol edecek, tır parklarına da kamera koyuluyor - Haberler

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Son Dakika! Taksiciler il dışına taşıdıkları yabancıların "seyahat belgelerini" kontrol edecek, tır parklarına da kamera koyuluyor

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bundan sonra hayata geçirilecek 2 yeni uygulama hakkında konuştu. Soylu, "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin" dedi. Soylu ayrıca tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurulacağını belirtti.

Türkiye'de son dönemde bazı illerde kamyon kasalarından çok sayıda kaçak göçmenin atlama anlarına ilişkin görüntüler gündem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bundan sonra taksi ve tırlarla ilgili hayata geçirilecek yeni uygulama hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin" dedi.

Hayata geçirilecek bir diğer uygulama hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı tedbir olarak getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Bu ne demektir? Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Onun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibarıyla getiriyoruz. Şunu söyleyebilirlerdi; 'Biz taşıdık ama kaçak olduğunu bilmiyoruz.' diyebilirlerdi. Onun önüne geçiyoruz. Otobüslerde zaten bilet alırken böyle bir yükümlülük söz konusuydu. Bu yükümlülüğe uymayanlara da kanunda belirtilen cezaların kesilmesine dair bir talimat veriyoruz. İki türlü ceza var. Bilerek taşıdığı tespit edilirse insan kaçakçılığına girer. Aynı zamanda bununla beraber valilikler idari emir yayınladıkları için de idari para cezasına girer. Hem adli hem de idari olarak.

Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı ve diğer güvenlik tedbirlerini almayı da tedbir olarak getiriyoruz. Burada da bazı tırların kasalarında taşınıyor. 'Brandayı kestiler, içeri girdiler, benim bilgim yok.' diyorlar. Buna ait bir tedbiri de göçmen kaçakçılığıyla mücadele başlığı altında getiriyoruz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

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Yorumlar (4)

SEDAT AYBERK:

Kesin yaparlar yeter ki paradan haber ver

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taner ipek:

Taksiciler zaten kontrol ediyor türkse almıyor auahauahahuah

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Hakan Aksa:

kurda kuzu emanet ediyor hükümet. taksici parasına bakar hatta tokatlar bile. hükümet şaşırdı iyice çözüm bulamıyor resmen

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