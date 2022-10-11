Son Dakika: Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı

Son dakika: Şubat ayında Memleket Partisi'nden istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarda, siyaset kariyerine bağımsız aday olarak devam edeceğini ve AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Çelebi, Twitter hesabı üzerinden "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

2021 yılında CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı için oradan da istifa eden Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelebi, "Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.

Çelebi, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"SİYASETİ BIRAKSAM DA CUMHUR İTTİFAKI DERİM"

Geçtiğimiz aylarda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" sözleri Çelebi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarını güçlendirmişti.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Çelebi, yaşanan durumla ilgili daha önce de Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Siyaset kariyerine bağımsız aday olarak devam edeceğini belirten Çelebi geçmiş yıllarda yazdığı bazı tweetleri silerek "Twitter hesabım açılma 2012. 2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015. 2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim." demişti.