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Son Dakika: AYM, HDP'nin "Sözlü savunmayı seçim sonrasında yapma" talebini reddetti

Politika Haberleri

Son dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili 11 Nisan'da yapılacak olan sözlü savunmanın seçim sonrası yapılmasına ilişkin talebini oybirliğiyle reddetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor. 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP'nin sözlü savunma yapacağı tarih 11 Nisan olarak belirlenmişti.

HDP'NİN TALEBİ REDDEDİLDİ

HDP, kapatma talepli davada kararın seçim sonuna bırakılması için yeni bir hamle yapmış, sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Talebi değerlendiren Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmasının seçim sonrası yapılmasına ilişkin talebini oybirliğiyle reddetti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı. HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Seçim Sonuçları

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Anayasa Mahkemesi Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (10)

sade vatandaş:

cumhuriyete düşman o kadar çok insan varki cumhuriyet karşıtlarının bu ülkede yeri yok anlamayan bunu er geç günü geldiğinde anlayacak ve bir daha ülkeyi içten yıkmak için bir daha ellerine fırsat geçiremeyecekler bunu yapmaya kalkışanların sonu cumhuriyetin ilk yıllarındakilerinkiyle aynı olacak

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berk Vural:

İnsalah yeni bir Kürt partisi çıkarda terörden uzak vatanina milletine bağlı Kürt partisi çıkar insalah

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mardinli yiğit:

sıkıntı yok bu iktidarı göndereceğiz!

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