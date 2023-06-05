Son Dakika: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş oldu

Son dakika: TBMM Başkan adayını belirleyen partilerden birisi de AK Parti oldu. AK Parti, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u TBMM Başkan Adayı olarak gösterdi. Kurtulmuş'un adaylığına ilişkin dilekçe Meclis Başkanlığı'na sunuldu.