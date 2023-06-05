Son Dakika: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş oldu
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Son dakika: TBMM Başkan adayını belirleyen partilerden birisi de AK Parti oldu. AK Parti, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u TBMM Başkan Adayı olarak gösterdi. Kurtulmuş'un adaylığına ilişkin dilekçe Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Milletvekillerinin yemin ederek göreve başlamasının ardından partiler, TBMM adaylarını da tek tek belirlemeye başladı. İYİ Parti'nin ardından AK Parti'de TBMM Başkan adayını açıkladı.
AK PARTİ'NİN ADAYI KURTULMUŞ
AK Parti, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u TBMM Başkan Adayı olarak gösterdi. AK Parti Grubu, Meclis Başkanlığı'na dilekçeyi sundu.
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