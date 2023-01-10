Son Dakika! AK Parti'nin başörtüsü için anayasa teklifi görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi

Son dakika! AK Parti'nin başörtüsü için anayasa teklifi görüşme talebine HDP'nin ardından CHP ve İYİ Parti de randevu vermedi. Ret gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu belirtildi.

CHP ve İyi Parti, Ak Parti'nin başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifi konusunda talep ettiği randevuya olumsuz yanıt verdiklerini belirtti. CHP ile İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri bugün yaptıkları istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubu'na iletildi.

KARARIN GEREKÇESİ DE AÇIKLANDI

CHP kararın gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi. CHP'li Özgür Özel, "İttifak ortağımız ile biz görüşme talebini reddetmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.

HDP DE DÜN RANDEVU TALEBİNİ REDDETTİ

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifi konusunda talep ettiği randevuya olumsuz yanıt verdiklerini açıkladı. Oluç, "Adalet ve Kalkınma Partisi grup yönetimi, bugün Anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere, çarşamba günü için bizden randevu talebinde bulundu. Biz de bu talebi hem grup yönetimimizde hem de parti yönetimimizde tartıştık. Yetkili kurullarda, eş genel başkanlarımızla birlikte değerlendirdik. Tutumumuz şudur; HDP'ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının bütün hızıyla devam ettirilmesi, en son partimizin anayasal hakkı olan Hazine yardımının iktidar blokunun siyasi baskısı sonucu bir hak gaspı olarak Anayasa Mahkemesi tarafından ve Anayasa'ya aykırı şekilde bloke edilmesi ve özellikle bunun gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin ağır baskısının Anayasa Mahkemesi üzerinde yaşanması nedenleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi grup yönetimiyle Anayasa değişikliği teklifi hakkında görüşmeme kararı aldık. Randevu taleplerine olumlu cevap vermedik bu nedenle.

"GÖRÜŞMEYİ SAMİMİ VE GÜVEN VERİCİ BULMUYORUZ"

Elbette Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis grup yönetiminin diyalog çabalarını önemsiz görmüyoruz. Ancak iktidarın bizlere yönelik politikaları nedeniyle böyle bir görüşme zemininin ortadan kaldırıldığını düşünüyoruz. Mevcut Anayasa'nın dahi her gün çiğnendiği, hukukun askıya alındığı bir süreçte anayasa değişikliğini görüşmeyi samimi ve inandırıcı, güven verici bulmuyoruz." dedi.