İki ittifak arasında makas daralıyor! Son ankete MHP'nin oy oranı damga vurdu

Türkiye, 2023 yılında gerçekleşecek seçimlere kilitlenirken Metropoll Araştırma, son anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre AK Parti yüzde 28.7, CHP yüzde 20, İYİ Parti yüzde 11.9, HDP yüzde 11.5, MHP ise yüzde 7'lik barajın altında kalarak 6.1 oy oranına ulaştı. Böylelikle AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 34.8, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 31.9 olarak ortaya çıktı. İki ittifak arası oy oranı yüzde 2,9 olarak belirlendi.

2023 Genel Seçimlerine 1 yıldan daha az süre kalırken anket şirketleri de art arda anket sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Metropoll Araştırma Şirketi, son araştırmasında katılımcılara "Bu Pazar bir seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

AK PARTİ YÜZDE 28.7, CHP İSE YÜZDE 20 OY ORANINA ULAŞTI

Yayınlanan sonuçlara göre AK Parti yüzde 28.7, CHP yüzde 20, İYİ Parti yüzde 11.9, HDP yüzde 11.5, MHP yüzde 6.1, DEVA Partisi yüzde 2.7, Zafer Partisi yüzde 2.2, Saadet Partisi: 1.1, YRP ise yüzde 0.9 oy oranına ulaştı. Öte yandan diğer partilere oy verenlerin oranı yüzde 1.1, kararsızların oranı 6.6, protesto oyların oranı 4.8, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 2.3 olarak belirlendi.

İKİ İTTİFAK ARASI FARK 2,9

Bu sonuçlara göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 34.8, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 31.9 olarak ortaya çıktı. Bu sonuçla iki ittifak artasındaki oy oranı yüzde 2,9 olarak belirlendi.

KARARSIZ VE CEVAPSIZLARA "ZORUNDA KALSANIZ?" DİYE SORULDU

Kararsız ve cevapsızlara "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusunun ardından ortaya çıkan sonuçlarda ise AK Parti yüzde 29.6, CHP yüzde 21, İYİ Parti yüzde 12.5, HDP yüzde 11.7, MHP yüzde 6.2, DEVA Partisi yüzde 3, Zafer Partisi yüzde 2.5, Saadet Partisi: 1.4, YRP ise yüzde 0.9 oy oranına ulaştı. Öte yandan diğer partilere oy verenlerin oranı yüzde 1.2, kararsızların oranı 4.2, protesto oyların oranı 4.8, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 1.1 olarak belirlendi.