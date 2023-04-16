Son anketten çarpıcı sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasında yüzde 9.5'lik fark var

MetroPOLL Araştırma nisan ayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sorulan ankette Cumhur İttifakı yüzde 45.9, Millet İttifakı ise yüzde 36.4 oranında oy aldı. İki ittifak arasındaki fark yüzde 9.5 oldu.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Son anket ise MetroPOLL Araştırma'dan geldi.

İKİ İTTİFAK ARASINDA YÜZDE 9.5 FARK VAR

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sorulan ankette, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 45.9, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 36.4 oldu. Böylece iki ittifak arasında yüzde 9.5 fark oluştu.

EN FAZLA OY AK PARTİ'NİN

Ankete göre, AK Parti yüzde 40,1 ile en fazla oy alan parti oldu. AK Parti'yi yüzde 24,9 ile CHP takip ederken, üçüncü sırada yüzde 12,8 ile HDP yer aldı. İYİ Parti yüzde 9,6 ile dördüncü, MHP ise yüzde 5,1 ile beşinci sırada yer aldı.

Diğer partilerin oy oranı şöyle: