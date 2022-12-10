Son ankette "En beğendiğiniz muhalefet lideri kim?" diye soruldu! Zirvedeki isim rakiplerine açık ara fark attı

Alf Araştırma son anketinde vatandaşa "2022 yılını değerlendirdiğinizde en beğendiğiniz muhalefet lideri kim?" diye sordu. Ankette yüzde 29,7 oy oranıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu birinci olurken, İYİ Parti lideri Meral Akşener yüzde 21,5 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 7,8 ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Alf Araştırma son anketini muhalefet liderlerine yönelik yaptı. Ankette "2022 yılını değerlendirdiğinizde en beğendiğiniz muhalefet lideri kim?" diye soruldu. İlk iki sırada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener yer aldı.

ZİRVEDE KILIÇDAROĞLU VAR

Ankette yüzde 29,7 oy oranıyla Kılıçdaroğlu açık ara birinci oldu. İkinci sıradaki Akşener'in oy oranı ise yüzde 21,5 oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 7,8 ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı.

BABACAN DÖRDÜNCÜ OLDU

Dördüncü sırada yüzde 7,4 oy alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beşinci sırada yüzde 4,7 ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, altıncı sırada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yer aldı.

Diğer liderlerin oy oranı şöyle oldu: