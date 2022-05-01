Son ankette de yüksek çıkmışlardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oyu beklediği muhalefet partisi Saadet

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte partiler tarafından yaptırılan anketlerin sayısı da çoğaldı. MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı" anketindeki bir detayla ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

YÜZDE 30'U ONAY VERDİ

MetroPoll'un " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayını destekliyor musunuz?" sorusunu sorduğu Saadet Partili seçmenlerin yüzde 30'u "Evet" yanıtı verirken, yüzde 70'i de "Hayır" yanıtını verdi.

AK PARTİ'NİN ANKETLERİNDE DE ORAN YÜKSEK ÇIKTI

Ak Parti Genel Merkezi tarafından yaptırılan anketlerde de Saadet Partisi seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye oy vermeye en yakın muhalefet partisi olduğu belirlendi.

BÜYÜK BEKLENTİ VAR

AK Parti cephesinin Saadet seçmeninden ciddi bir beklentisi olduğu iddia edilirken, Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekme çalışmalarının temelinde de bu neden yattığı belirtildi.

İşte MetroPoll tarafından gerçekleştirilen anket: