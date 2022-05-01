Son ankette de yüksek çıkmışlardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oyu beklediği muhalefet partisi Saadet
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MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ankette Saadet Partisi seçmeninin yüzde 30'u, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı vermişti. AK Parti'nin elindeki anketlerde de muhalefet cephesinden kendilerine en yüksek oyun Saadet tabanından gittiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te muhalefet partileri arasından en yüksek oyu Saadet'ten beklediği kulislerde konuşulanlar arasında.
2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte partiler tarafından yaptırılan anketlerin sayısı da çoğaldı. MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı" anketindeki bir detayla ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.
MetroPoll'un " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayını destekliyor musunuz?" sorusunu sorduğu Saadet Partili seçmenlerin yüzde 30'u "Evet" yanıtı verirken, yüzde 70'i de "Hayır" yanıtını verdi.
Ak Parti Genel Merkezi tarafından yaptırılan anketlerde de Saadet Partisi seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye oy vermeye en yakın muhalefet partisi olduğu belirlendi.
AK Parti cephesinin Saadet seçmeninden ciddi bir beklentisi olduğu iddia edilirken, Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekme çalışmalarının temelinde de bu neden yattığı belirtildi.
İşte MetroPoll tarafından gerçekleştirilen anket: