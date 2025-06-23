Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
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ASAL Araştırma'nın 26 ilde 12-21 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette, kararsız ve sandığa gitmeyecek seçmenlerin oranı, AK Parti ve CHP'nin oy oranlarını geçti. Ankete katılanların 27,5'i kararsız olduğunu belirtirken, AK Parti 23 puanla, CHP 22,2 puanla kararsızların gerisinde kaldı.

ASAL Araştırma, 26 ilde 12- 21 Haziran 2025 tarihleri arasında 2012 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı."Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltilen ankete göre; "Kararsızım" veya "Oy kullanmayacağım" diyen seçmenlerin oranı, AK Parti ve CHP'yi geride bıraktı.

KARARSIZLAR YÜZDE 27

Yanıt verenlerin 27,5'i kararsız olduğunu dile getirdi; AK Parti 23 puanla, CHP 22,2 puanla kararsızların gerisinde kaldı.

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar:

AK Parti: Yüzde 23

CHP: Yüzde 22,2

MHP: Yüzde 7,4

DEM Parti: 6,9

İYİ Parti: Yüzde 3,2

Zafer Partisi: Yüzde 2,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

TİP: Yüzde 1,1

Anahtar Parti: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 2,5

Kararsız/Oy kullanmam: Yüzde 27,5

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar:

AK Parti: Yüzde 31,7

CHP: Yüzde 30,6

MHP: Yüzde 10,2

DEM Parti: Yüzde 9,5

İYİ Parti: Yüzde 4,4

Zafer Partisi: Yüzde 3,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4

TİP: Yüzde 1,5

Anahtar Parti: Yüzde 1,3

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıyusuf:

yandaş anket olduğu nasıl belli ama :)

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Haber YorumlarıKöksal Aktaş:

ula bana kimse sormuyor lar nerden çıkıyor bu anket sonuclari

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Samancılar sonucu kabullenemiyor.Ne sandınız bi tarafta heykelciler,rakının ucuzlayacağını vadedenler,bi tarafta teknolojik atılımlar.Tabiki Reise oy verecekler.Kudurun la kudurun.Sonuç işlerine gelmeyince yandaş.Hadi saman gelmiş.Hemde en ucuzundan. koşun.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme58
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

evet çok acayip bir doğru anket sonucu bak birincisiniz hadi gelin seçime gidelim chp yi ağır bir yenilgiye uğratıp haddini bildirelim feleğini şaşırtalım parça pinçik edelim ....efendim ne diyorsunuz? o anket tel maşa seçime girsek sizi haşatmı ederler

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Haber YorumlarıSerkan Demircan:

bu site zafer partisi trolu gayet belli. ücret alıyor sanırım bunun için.

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