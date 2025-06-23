Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
ASAL Araştırma'nın 26 ilde 12-21 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette, kararsız ve sandığa gitmeyecek seçmenlerin oranı, AK Parti ve CHP'nin oy oranlarını geçti. Ankete katılanların 27,5'i kararsız olduğunu belirtirken, AK Parti 23 puanla, CHP 22,2 puanla kararsızların gerisinde kaldı.
ASAL Araştırma, 26 ilde 12- 21 Haziran 2025 tarihleri arasında 2012 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı."Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltilen ankete göre; "Kararsızım" veya "Oy kullanmayacağım" diyen seçmenlerin oranı, AK Parti ve CHP'yi geride bıraktı.
KARARSIZLAR YÜZDE 27
Yanıt verenlerin 27,5'i kararsız olduğunu dile getirdi; AK Parti 23 puanla, CHP 22,2 puanla kararsızların gerisinde kaldı.
Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar:
AK Parti: Yüzde 23
CHP: Yüzde 22,2
MHP: Yüzde 7,4
DEM Parti: 6,9
İYİ Parti: Yüzde 3,2
Zafer Partisi: Yüzde 2,8
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
TİP: Yüzde 1,1
Anahtar Parti: Yüzde 0,9
Diğer: Yüzde 2,5
Kararsız/Oy kullanmam: Yüzde 27,5
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar:
AK Parti: Yüzde 31,7
CHP: Yüzde 30,6
MHP: Yüzde 10,2
DEM Parti: Yüzde 9,5
İYİ Parti: Yüzde 4,4
Zafer Partisi: Yüzde 3,9
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4
TİP: Yüzde 1,5
Anahtar Parti: Yüzde 1,3