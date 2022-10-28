Son 1 ayda yaşananlar seçmeni nasıl etkiledi? Son ankete AK Parti'nin oyu damga vurdu

2023 seçimlerine aylar kala araştırma şirketleri de anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Sonuçlara AK Parti yüzde 31.9, CHP yüzde 20.4, İYİ Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 10.5, MHP yüzde 8.8 oy oranuna ulaştı. Öte yandan AK Parti geçtiğimiz Eylül ayında yüzde 29 olan oy oranını yüzde 2.9 artırmış oldu.

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, araştırma şirketleri de art arda anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. MetroPoll'un son anketinde "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

AK PARTİ YÜZDE 32'YE DAYANDI

Sonuçlara AK Parti yüzde 31.9, CHP yüzde 20.4, İYİ Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 10.5, MHP yüzde 8.8, DEVA Partisi 1.2, Saadet Partisi yüzde 1.1, Zafer Partisi yüzde 0.6 oy oranına sahip oldu.

AK PARTİ'NİN GEÇTİĞİMİZ AYA GÖRE OYU ARTTI

Böylelikle Eylül ayında yapılan ankete göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 29'dan yüzde 31.9'a yükseldi. CHP ise yüzde 21.4'ten 20.4'e indi.