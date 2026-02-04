Haberler

Somali Savunma Bakanı: "Türkiye, Somali ordusuna destek için F-16 savaş uçakları konuşlandırdı"

Güncelleme:
Somali Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, Türkiye'nin Somali ordusuna destek amaçlı olarak F-16 savaş uçaklarını ülkeye konuşlandırdığını duyurdu. Bakan, bu uçakların terörle mücadele ve hava gücünü artırma amacı taşıdığını belirtti.

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, Türkiye'nin Somali ordusuna destek için ülkeye F-16 savaş uçaklarını konuşlandırdığını belirtti.

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, başkent Mogadişu'daki Savunma Bakanlığı karargahında göreve başlama töreninde konuştu. Bakan Fiqi, Türkiye'nin Somali ordusuna destek olmak amacaıyla ülkeye F-16 savaş uçaklarını konuşlandırdığını belirtti. Fiqi, savaş uçaklarının Somali'nin hava gücünü daha da güçlendirmeyi ve terörle mücadele operasyonlarında stratejik destek sağlamayı amaçladığını ifade etti. Fiqi, "F-16'lar, Somali ordusunun operasyonel kapasitesine önemli bir katkı sağlayacak. Bu ortaklık, sınırlarımızı koruma ve ülke genelinde güvenliği sağlama yeteneğimizi artıracak" şeklinde konuştu.

Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sırasında geldi

Türkiye'nin Somali'ye F-16 savaş uçaklarını konuşlandırması, Somali ordusunun ülkenin güney ve orta kesiminde terör örgütü Eş-Şebab mensuplarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğü dönemde geldi. Eş-Şebab, söz konusu bölgelerde sık sık askeri ve sivil hedeflere saldırı gerçekleştiriyor.

Somali hükümet yetkililerine göre 3 Türk F-16 uçağı, 28 Ocak'ta Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Konuşlandırılan F-16 sayısına yönelik bilgi verilmedi.

Dün sosyal medyada paylaşılan videolarda, Türk F-16'larının Mogadişu üzerinde uçuş yaptığı görülmüştü. - MOGADİŞU

