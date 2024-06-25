Soma Kaymakamı Fatih Akkaya'dan Vali Ünlü'ye anlamlı hediye

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret ederek, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan ve zorlu şartlarda verilen kurtuluş mücadelesini anlatan "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" temalı fotoğrafın unutulmaması amacıyla hazırlamış oldukları ikinci yüzyılında Cumhuriyetin kazanımlarının anlatıldığı "Cumhuriyeti Biz Böyle Yaşatacağız" temalı fotoğrafı hediye etti.

Kaymakam Akkaya, "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelemizi ve zaferle taçlandırdığımız Cumhuriyetimizi en güzel, en saf şekilde anlattığına inandığımız ve neredeyse bir yüzyıl gölgesinde gururlandığımız 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' temalı fotoğrafı unutmamak, verilen zorlu mücadeleyi ikinci yüzyılda gelecek nesillere hatırlatmak amacıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılında Soma'da gerçekleştirdiğimiz kutlamalarda 'Cumhuriyeti Biz Böyle Yaşatacağız' temalı bu fotoğrafı çektik. Bu fotoğraf ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde, bilim ve sanayi başta olmak üzere, her alanda yapılan başarılı çalışmalarla daha güçlü bir Türkiye olarak Türkiye Yüzyılında atılan sağlam adımlarla daha ileriye koşmaya devam edeceğimizi yansıtmak istedik. Milli Mücadele'deki ruh ve azimle, günümüz şartlarında mili ve yerli üretimi önceleyen, gelişen bir ülke olarak çocuklarımıza daha güzel bir vatan bırakmak istiyoruz. Şanlı tarihimizi ve köklerimizi unutmadan ve unutturmadan, bugünü çağın gerekleri ile kuşanarak ikinci yüzyılın inşasında yer alacak gençlerimize yönelik 'Cumhuriyeti Biz Böyle Yaşatacağız' temalı birlik, beraberlik, terakki ve devamlılık ifade eden fotoğraf çalışmamızla ülkümüzün gözden ırak olmayarak gönülden de ırak olmamasını hedefledik." dedi.

Bu anlamlı hediye için Kaymakam Akkaya'ya teşekkür eden ve 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' temalı fotoğrafın Cumhuriyetimizin ne kadar zorlu şartlar altında kazanıldığının, milletimizin bağımsızlık aşkıyla verdiği o anlamlı mücadelenin ve milletimizin yaşadığı o büyük gururun önemli bir simgesi olduğunu ifade eden Vali Ünlü "Cumhuriyetimizin 100. yılına tanıklık etmek bizler için büyük bir gurur ve mutluluk. Cumhuriyetimizi nasıl kazandığımızın bu uğurda verilen mücadele ile Cumhuriyetin kazanımlarının nesilden nesle aktarılması çok önemli. Bu yıl 29 Ekim'de 100. yılımızı ülkemizin her yerinde büyük bir coşkuyla kutladık. Her yıl daha emin adımlarla ülkemizi daha ilerilere taşıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Soma'da çekilen bu karede bunun anlamlı bir ifadesi olmuş." diye konuştu. - MANİSA