SOL Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapıyor

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, Ankara'daki halk buluşmasında, 'Felaket iktidarına son vermek için, saray rejimini yenmek için SOL Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapıyoruz. Hepimizin sorumluluğudur. Bu seçimde sadece iki seçenek var. ya bu karanlık diktatörlük devam edecek ya da ona son vereceğiz. Başka seçenek yok. Hepimizin sorumluluğu, bu seçimi 14 Mayıs'ta bitirmek, tek turda. İkinci bir şans vermeden, 15 Mayıs'ta bu memlekete bir zafer armağan etmek' dedi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, Ankara'daki halk buluşmasında, "Felaket iktidarına son vermek için, saray rejimini yenmek için SOL Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapıyoruz. Hepimizin sorumluluğudur. Bu seçimde sadece iki seçenek var. ya bu karanlık diktatörlük devam edecek ya da ona son vereceğiz. Başka seçenek yok. Hepimizin sorumluluğu, bu seçimi 14 Mayıs'ta bitirmek, tek turda. İkinci bir şans vermeden, 15 Mayıs'ta bu memlekete bir zafer armağan etmek" dedi.

SOL Parti, bugün Ankara Batıkent'te halk buluşması düzenledi. Vedat Dalokay Parkı'nda düzenlenen buluşmaya, İlkay Akkaya, Cengiz Bozkurt, Selçuk Balcı, Hasan Tatar da katıldı. Buluşmada konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, şunları söyledi:

"14 GÜN SONRA HEP BİRLİKTE BU KARANLIĞA SON VERECEĞİZ"

"21 yıldır aldanmadık, yanılmadık. 21 yıldır, bir an olsun umutsuzluğa kapılmadık. 21 yıldır, tek bir saniye teslim olmadık, geri adım atmadık. Sözü fazla uzatmayacağız. Çünkü bu karanlık, 21 yıldır gereğinden fazla uzadı. 21 yıldır bu memleket, bu karanlığa mahkum edildi. 14 günümüz kaldı. 14 gün sonra hep birlikte bu karanlığa son vereceğiz. Bu felaket iktidarını, bu zorbaları, bu gericileri memleketimizin tepesinden alaşağı edeceğiz. Bugün Ankara'da iki meydan kuruldu. Bir tanesi orada, bu ülkeyi 20 yıldır karanlığa boğanların karanlık meydanı. İşte burada, devrimcilerin meydanı var, aydınlığın meydanı var. Bu aydınlık, bu ülkenin güzel insanlarının kalbinden fışkırıp büyüyen bu aydınlık, o karanlığı yenecek.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA OY ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Seçimlerin esas anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu seçimlerin bir tane temel anlamı var. O da bu gerici, soyguncu; halk, kadın, gençlerin düşmanı bu iktidarı göndermek. Tek adam rejimine son vermek. SOL Parti, 21 yıldır bu faşist iktidara karşı büyük bir sorumlulukla mücadele etti. O yüzden ' 14 Mayıs'ta da bu memlekete ve bu ülkenin güzel insanlarına karşı sorumluluğumuzdur' dedik. Felaket iktidarına son vermek için, saray rejimini yenmek için SOL Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapıyoruz. Hepimizin sorumluluğudur.

"YA BU KARANLIK DİKTATÖRLÜK DEVAM EDECEK YA DA ONA SON VERECEĞİZ"

Bu seçimde sadece iki seçenek var. ya bu karanlık diktatörlük devam edecek ya da ona son vereceğiz. Başka seçenek yok. Hepimizin sorumluluğu, bu seçimi 14 Mayıs'ta bitirmek, tek turda. İkinci bir şans vermeden, 15 Mayıs'ta bu memlekete bir zafer armağan etmek. Hepimizin, bütün yurtseverlerin, ülkesini seven herkesin sorumluluğudur.

"14 GÜN GECEMİZ, GÜNDÜZÜMÜZ BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYLA GEÇECEK"

Sicili hileyle, zorbalıklarla bozuk bu iktidar, seçim yaklaştıkça tehditler savurmaya başladı. Bütün muhalefeti ve bütün toplumu sindirerek, korkutarak iktidarlarını sürdürmeye çalışacaklarını ilan ediyorlar. Biz de buradan ilan ediyoruz ki ne yaparsanız yapın, hangi hileye, zorbalığa başvurursanız başvurun, bu memleketi asla ama asla size teslim etmeyeceğiz. Onların tehditlerine, korkutmalarına pabuç bırakmayalım. Güçlü olan biziz. 14 gün gecemiz, gündüzümüz birlik ve dayanışma içerisinde çalışmayla geçecek. 14 Mayıs sabahından 15 Mayıs sabahına kadar, bu ülkeye güneşli bir günü armağan edene kadar, ellerimizi hiç bırakmadan birbirimize tutunarak mücadele edeceğiz. Biz kazanacağız."