Skandal iddia! Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde görevli bir akademisyenle ilgili "torpil" iddiası gündeme oturdu. Whatsapp'tan eski TBMM Başkanı ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek olduğunu sanan akademisyenin HSK üyeliği için "torpil" istediği iddia edildi.

CEMİL ÇİÇEK SANDIĞI KİŞİ BAŞKA BİRİSİ ÇIKTI

Ancak söz konusu kişi, Ankara Barosu'nda görevli avukat Cemil Çiçek olduğu anlaşıldı. Avukat Çiçek'in mesajları paylaşmasının ardından üniversiteden açıklama geldi.

ÜNİVERSİTE, "TORPİL" İDDİASINA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada söz konusu iddiayla ilgili akademisyen hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurtuluş mücadelemizde, Kayseri'de Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasına ön ayak olarak işgal hareketlerine karşı mücadele eden ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dava arkadaşı Nuh Naci Yazgan'ın ismini taşıyan ve tamamen ülkemize hizmet ve Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmak için kurulan Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana her zaman hem yerelde hem de ulusalda ülkemize bilimsel katkılar sunmak ve ahlak sahibi, çalışkan, dürüst ve erdemli gençler yetiştirmek vizyonunu temel hedef edinmiştir.

15 Ekim 2025 tarihinde X (eski ismi twitter) platformunda https://x.com/avcemilcicek69 linkteki hesapta, Üniversitemiz öğretim üyelerinden birisinin ilgili hesap sahibine eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek'ten HSK üyeliği için torpil istediğine dair gönderdiği iddia edilen whatsapp mesajları paylaşılmıştır. Söz konusu mesajları gönderdiği iddia edilen kişi hakkında idari işlem başlatılmıştır.

Hem yüce Türk milletine hem de ismini yaşatmaktan dolayı onur duyduğumuz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün silah arkadaşı merhum Nuh Naci YAZGAN'a karşı görev ve sorumluluklarımızın farkında olarak, bilimden, iyi ahlaktan ve faziletten hiçbir zaman için sapmayacağımızı, bu ilkelerimizi ihlal etmeye tenezzül edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."