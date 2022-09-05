İzmir haber | Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'den Siyasi Parti Temsilcilerine Ziyaret

İzmir haberler: Siyasi parti ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli'mizin bugünü ve geleceğiyle ilgili kararları hiç kimseyi dışlamadan ortak akılla almaya devam edeceğiz" dedi.

Siyasi parti ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli'mizin bugünü ve geleceğiyle ilgili kararları hiç kimseyi dışlamadan ortak akılla almaya devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti, Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve EMEP ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi'nin devam eden hizmet ve projeleriyle ilgili bilgi verdi. Parti teşkilatlarının talep ve önerilerini dinledi.

Gümrükçü, ziyaretlerine ilçede faaliyette bulunan diğer siyasi partiler ile devam edeceğini belirtti.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "ÇİĞLİ'DE SEN BEN YOK, BİZ VARIZ"

Siyasi parti ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, "Belediye başkanı seçildiğim ilk gün parti rozetimi çıkardım ve Çiğli'ye en iyi hizmeti vermek için çalışacağımın sözünü verdim. Bundan dolayı da Çiğli'ye hizmet etmeyi siyaset üstü bir noktada tutuyorum. Gerek belediye meclisimizde gerekse sahada hiçbir ideolojik ayrım gözetmeksizin iş birliği içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Enerjimizi kısır siyasi tartışmalara değil Çiğli'nin gelişimine, değişimine ve dönüşümüne harcıyoruz. İlçemizde temsilciliği bulunan bütün siyasi parti başkanlıklarını ziyaret ediyorum. Çalışmalarımızı anlatıyorum. Talep ve önerilerini, varsa kendilerine gelen şikayetleri dinliyorum. Çiğli'yi ortak akılla çok daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" dedi.