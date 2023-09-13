Siyasi Parti Liderleri Zonguldak'taki Maden Göçüğüne İlişkin Mesaj Yayınladı

Siyasi parti liderleri, Zonguldak Ereğli'deki maden göçüğüyle ilgili mesajlarını paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden madencilere rahmet dilerken, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise göçük altında bekleyenlere ve kurtarma ekiplerine güç diledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise can kaybı yaşanmamasını temenni etti.

Siyasi parti liderleri, Zonguldak Ereğli'de bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Armutçuk maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin mesaj yayınladı. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, "Hayatını kaybeden madencimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum" dedi.

Ereğli'deki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Armutçuk maden ocağında bugün saat 13.45 sıralarında göçük meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 16.36'ta göçükte 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Siyasi Parti liderleri de maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin mesaj yayınladı. Siyasi parti liderlerinin mesajları şöyle:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum... Hayatını kaybeden madencimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan emekçilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması ve en az hasarla atlatılması en büyük temennimiz. Göçük altında bekleyen kardeşlerimize ve kurtarma ekiplerine Allah'tan güç diliyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Geçmiş Olsun Ereğli. Zonguldak Ereğli maden ocağında yaşanan göçükle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnşallah can kaybı yaşamayız. Rabbim göçükte kalan madenci kardeşlerimizin yardımcısı olsun."