Siyasetçilerden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları

Çok sayıda siyasetçi kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Önder'e ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

SİYASETÇİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Öte yandan hastaneye kaldırılan Önder için çok sayıda siyasetçi geçmiş olsun mesajı paylaştı.

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

CEVDET YILMAZ: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.