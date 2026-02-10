Haberler

Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfür ettiği iddiasıyla istifa ederek siyaset kazanını kaynatan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan için AK Parti kapıları şimdilik kapandı. AK Parti kulislerinin nabzını tutan Şamil Tayyar, Özarslan'ın AK Parti'ye geçişinin askıya alındığını ve bir nevi "siyasi karantina"da olduğunu iddia etti.

  • AK Partili Şamil Tayyar, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçişinin şimdilik rafa kaldırıldığını açıkladı.
  • Şamil Tayyar, Mesut Özarslan'ın siyasi karantinaya alındığını ve teşkilatla istişare yapılacağını belirtti.
  • Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığını iddia ederek CHP'den istifa etti.

CHP'den istifa ederek siyaset gündemini sarsan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçiş süreci belirsizliğe büründü. AK Partili Şamil Tayyar, Özarslan'ın "siyasi karantinaya" alındığını duyurarak geçiş sürecinin rafa kaldırıldığını açıkladı.

PARTİLİ BİR KAYNAKTAN ALINAN DUYUM

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçiş ihtimaline dair önemli detaylar paylaştı. Tayyar, Özarslan hakkındaki iddiaların ve devam eden savcılık soruşturmalarının takip edileceğini vurgulayarak, "Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özaslan siyasi karantinaya alındı. Teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa geçişten söz edilebilir," ifadelerini kullandı.

TEŞKİLATLA İSTİŞARE YAPILACAK

Tayyar şu ifadeleri kullandı: CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın AK Parti'ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı.

Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özaslan siyasi karantinaya alındı.

Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir.

Doğru bir tavır.

Sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanımızın bu duyarlılığı çok kıymetli.

Hayırlara vesile olur İnşallah.

KÜFÜR İDDİASI VE İSTİFA SÜRECİ

Özarslan'ın CHP'den istifası, sadece parti içinde değil tüm siyaset dünyasında deprem etkisi yaratmıştı. Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığını iddia ederek partisinden istifa etmişti. Bu iddialar, CHP kanadında sert tartışmalara yol açmıştı.

AK PARTİ Mİ, MHP Mİ?

AK Parti kapılarının şimdilik "soruşturma ve istişare" şartıyla kapalı tutulması, gözleri Özarslan'ın diğer açıklamalarına çevirdi. Daha önce "MHP'ye de uzak değilim" mesajı veren Özarslan'ın, AK Parti'deki bu "bekleme" sürecinin ardından nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu CHP'li büyükşehir belediye başkanı için 44 yıl hapis talebi
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler

Küçücük çocuğu ağaca bağladılar! Sonra yaşananlar daha beter
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim

Mesut Özarslan'dan Özel'e zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

Yan yana duruyorlardı, çekici birini seçti! Nedenine tepki yağdı
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

Yatırımını buna yapan yandı! Ocakta en fazla kaybettiren belli oldu
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı

Kıyafeti nedeniyle hedef alınan başkanı en çok üzen cümle