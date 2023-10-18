Sivil Toplum Kuruluşlarından Protesto Yürüyüşü

Memur-Sen ve Hak-İş üyeleri, Gazze'de hayatını kaybedenler için Kocatepe Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Kızılay'dan Sıhhiye Meydanı'na yürüdü. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) üyeleri de Gazze'de hayatını kaybedenler için Kocatepe Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldı. Sendika üyeleri daha sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Kızılay'dan Sıhhiye Meydanı'na yürüdü. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan yaklaşık 2 bin kişilik grup, 'Soykırıma hayır' ve 'Özgür Filistin' pankartları açarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail saldırılarına karşı mücadelelerinin süreceğini söyleyerek, "Bize düşen Filistinli kardeşlerimizin, mazlum insanların, onur mücadelesine, yaşam mücadelesine destek vermektir. İnsanın doğuştan gelen 4 temel hakkı vardır; bunlar yaşam hakkı, mal hakkı, nesil emniyeti ve fikir emniyetidir. Filistinli kardeşlerimizin yaşamı eğer garanti değilse bu, dünyadaki tüm insanları sorunudur. Onların evlerine el konuluyor, mallarına çökülüyor. İşgalciler getirip onların yerlerine zoraki yerleştirilerek kendileri sürgüne gönderiliyorsa burada mal emniyeti yoktur, yaşam emniyeti yoktur" dedi.

Uluslararası örgütlerin, insanların temel haklarını korumak için kurulduğunu dile getiren Yalçın, "Böyle haysiyetsiz bir davranışın ortaya konduğu, savaştaki en güvenilir yer olan hastanelerin bile bombalandığı bir zeminde uluslararası kuruluşlar üzerine düşenleri yapmayacaksa niye kuruldu? Birleşmiş Milletler neden kuruldu? İslam İşbirliği Teşkilatı neden kuruldu?" diye konuştu. Grup, açıklamanın ardından dağıldı. (DHA)